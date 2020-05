Tuttosport - La Juve attende CR7: può tornare a Torino entro il weekend

Il fuoriclasse portoghese potrebbe rientrare nella sua villa torinese nelle prossime ore, per poi essere pronto per il possibile 'via' del 18 maggio.

Obiettivo 18 maggio. La speranza delle squadre e dei giocatori di sembra quella di poter tornare almeno ad allenarsi in campo tra poco più di due settimane. Il via libera ufficiale ancora non è arrivato, ma la speranza cresce. E anche i giocatori della dovrebbero iniziare a tornare in nelle prossime ore.

Tra questi c'è, ovviamente, anche Cristiano Ronaldo. Come riportato da 'Tuttosport', il fuoriclasse lusitano potrebbe far rientro nella sua villa torinese già entro questo fine settimana. Il numero 7 bianconero si trova da quasi due mesi nella sua casa di Madeira, ma per questo weekend avrebbe preparato il jet privato per rientrare in Italia.

Nei due mesi trascorsi a Funchal, CR7 è riuscito ad allenarsi anche con il pallone in campo oltre che nella palestra di casa sua, grazie al permesso del presidente del Nacional. Una volta rientrato a , comunque, dovrà osservare come tutti i compagni una quarantena di 14 giorni prima di poter tornare operativo sul terreno di gioco. Sarà comunque pronto entro il 18 maggio.

Altre squadre

La stessa sorte toccherà anche ai suoi compagni, pre-allertati dalla Juventus ma non ancora ufficialmente convocati. In molti sono tornati nel proprio paese d'origine una volta terminato il primo isolamento e dopo la negatività al tampone. Con la speranza di poter tornare ad allenarsi dal 18 maggio.