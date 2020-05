Tuttosport - Higuain atteso a Torino: rientrerà nel weekend

La Juventus si prepara a riabbracciare il Pipita: l'argentino era stato tra i primi a tornare in patria. Nei prossimi giorni sarà di nuovo a Torino.

Ieri alla Continassa la ha ufficialmente ripreso gli allenamenti. Da Ramsey a Bonucci, in undici sono tornati al centro tecnico per allenarsi. Per chi tornerà dall’estero, invece, 14 giorni di quarantena prima di riassaporare il campo. Tra questi, ovviamente, rientra anche Gonzalo Higuain.

Il ‘Pipita’ come molti suoi compagni è tornato a casa, in , e come riportato da ‘Tuttosport’ è stato richiamato in questi giorni dal club in vista di una possibile ripresa delle sedute in gruppo il 18 maggio.

Durante questo periodo Higuain è rimasto con la famiglia, con la madre malata, il padre Jorge, la compagna e il figlio. È stato in contatto con la Juventus e tra venerdì e sabato, salvo imprevisti, dovrebbe tornare in . Imprevisti legati non a faccende di mercato, bensì alla disponibilità o meno di voli.

Le riflessioni sul futuro rimangono dunque parallele. Higuain tornerà a e concluderà la stagione - qualora si dovesse tornare in campo - con la maglia bianconera. Maurizio Sarri è pronto a ritrovarlo. Poi, nei prossimi mesi, ci sarà spazio per parlare di futuro. Ma non è questo il momento.