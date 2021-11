Tuttosport - Bonucci e Chiellini out anche in Nazionale: niente Italia-Svizzera

A meno di ribaltoni improvvisi e impronosticabili, contro la Svizzera Roberto Mancini non potrà contare sulla coppia difensiva che ha fatto le fortune della Nazionale agli ultimi Europei: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini viaggiano a vele spiegate verso il forfait.

A darne notizia è 'Tuttosport', secondo cui i due difensori della Juventus risponderanno sì alla convocazione del commissario tecnico, per sostenere le visite mediche e poi fare rientro a Torino in modo da dedicarsi al recupero dai rispettivi guai fisici. Lo stesso iter dovrebbe seguire Szczesny in Polonia, vittima di una contusione al costato.

Entrambi, infatti, hanno alzato bandiera bianca in occasione del match disputato sabato pomeriggio all'Allianz Stadium tra i bianconeri e la Fiorentina: Bonucci a causa di un affaticamento muscolare, Chiellini fermato invece da un problema all'adduttore. Al loro posto Allegri ha schierato de Ligt e Rugani.

Una doppia assenza pesante tra gli azzurri, proprio in concomitanza con la sfida che deciderà le sorti del girone di qualificazione a Qatar 2022: con un successo all'Olimpico, gli azzurri strapperebbero il pass per la rassegna iridata e volerebbero a +3 sugli elvetici, potendo contare su un migliore rendimento negli scontri diretti ad una giornata dal termine.

Anche un pareggio consentirebbe di mantenere provvisoriamente il primato nel raggruppamento, anche se a quel punto diverrebbe determinante la sfida dell'ultima giornata in programma in Irlanda del Nord. Che Bonucci e Chiellini guarderanno dalla tv.