Tuttosport - Bernardeschi nel mirino dell'Atletico, la Juve pensa allo scambio con Saul

L'Atletico Madrid monitora Bernardeschi: la Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo proponendo uno scambio con Saul.

Nonostante la presenza di un contratto valido fino al 2022, l'impressione che il futuro di Federico Bernardeschi possa essere lontano dalla è più attuale che mai: il classe 1994 sembra aver smarrito quel sacro fuoco che lo aveva fatto emergere ai tempi della , tanto che gli indizi portano ad un addio a fine stagione.

Trovare un club acquirente non sarebbe un grosso problema per Fabio Paratici: Bernardeschi è ancora giovane e gode di ottima stima in giro per l'Europa e, non a caso, è uno dei giocatori monitorati con attenzione dall' secondo quanto riportato da 'Tuttosport'.

Le sirene spagnole non possono che far piacere al giocatore e, di riflesso, anche alla stessa Juventus che potrebbe sfruttare questo interesse per imbastire un'altra operazione di mercato con i 'Colchoneros'.

Ai bianconeri piace e non poco Saul, e la proposta di uno scambio con Bernardeschi, con eventuale conguaglio da valutare, calzerebbe a pennello con la necessità di rafforzare la zona centrale del campo, orfana di Emre Can che a gennaio è tornato in patria per firmare col , con un giocatore estremamente duttile.

Ovviamente sarà molto complicato convincere l'Atletico a privarsi di uno dei suoi pilastri, a cui è legato fino al 2026: ma nei discorsi legati al futuro di Bernardeschi un tentativo di Paratici per il nazionale spagnolo non è da escludere a priori.