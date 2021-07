Tutto vero: in MLS espulso il traduttore di Almeyda

Il tecnico argentino non è ancora al top con la lingua inglese e ha dunque bisogno di un interprete. Risultato? Il cartellino rosso.

Componenti dello staff tecnico, giocatori in attesa del loro turno in panchina, dirigenti. A bordo campo, di rado, vengono espulsi anche altri personaggi del mondo del calcio, e non solo allenatori e giocatori. Ora, nella MLS, ha ricevuto un rosso un traduttore.

Matias Almeyda, allenatore dei San Jose Earthqualkes, ha visto il proprio interprete Agustin Zalazar espulso nel pareggio della MLS contro il Colorado Rapids. n match che ha visto quest'ultimo team perdere terreno in vetta nella Western Conference del campionato nordamericano.

Pareggio per 1-1 infuocato, con diverse polemiche e la particolare espulsione di Zalazar, spedito in tribuna lasciando Almeyda senza la possibilità di comunicare con i suoi giocatori in campo. Perchè il capo delle comunicazioni dello staff tecnico è stato espulso? Presto detto.

Almeyda è stato reguardito con il giallo dal direttore di gara, mentre il suo interprete, intento a tradurre continuamente quanto detto dall'ex centrocampista di Lazio e Parma, è stato destinatario di un cartellino rosso immediato per le troppe e vibranti proteste della seconda frazione.

Zalazar ha protestato a lungo e in inglese, portando il direttore di gara Mendoza a mostrargli il rosso. Almeyda, nonostante sia in MLS oramai dal 2018, non è ancora al top per quanto riguarda la padronanza della lingua: qualcosa che stavolta lo ha salvato. A differenza del suo collaboratore.

Il match si è concluso come detto con un pari, frutto delle reti di Lopez per il San Jose e di Bassett per i padroni di casa del Colorado: in classifica i Rapids hanno ottenuto fin qui 21 punti nelle 12 gare disputate, mentre gli Earthquakes appena 12 in 13 match.