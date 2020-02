Tutto vero: Carriço lascia il Siviglia per giocare a Wuhan, è ufficiale

Nonostante i grossi problemi causa coronavirus, Carrico giocherà a Wughan. Per ora si aggregherà alla squadra in ritiro a Malaga.

Il nuovo coronavirus sta mettendo in ginocchio la , creando grossi problemi al mondo intero, spaventato, guardingo, psicotico. Nonostante a Wuhan, focolaio del virus, siano morte 2000 persone, c'è chi decide comunque di programmare il suo futuro in tale città. Chiedere a Daniel Carriço.

🚨 Agreement with Wuhan Zall FC, of China, for the sale of @D_Carrico.



Thank you for everything, captain!!! 🙌👏#vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/9VJCXDKMKd — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 20, 2020

Carriço lascia infatti ufficialmente il per approdare al Wuhan Zall, squadra del massimo campionato cinese proveniente proprio dalla metropoli sulla bocca di tutti in questo ultimo mese. Il 31enne portoghese non si lascia intimorire dall'attuale situazione, lasciando il suo ruolo da capitano in per approdare in Cina.

Il Zall, squadra allenata tra l'altro da Ciro Ferrara qualche stagione fa, si trova in Spagna da qualche settimana per preparare la nuova stagione, di fatto rinviata a data da destinarsi a causa del coronavirus. E' arrivata a Malaga passando da vie traverse, senza essere a Wuhan al momento dell'esplosione del virus.

Carriço si unirà al Wuhan Zall in quel di Malaga, in attesa che l'emergenza non cesserà di essere tale. Difensore centrale e mediano, lascia il Siviglia dopo sette stagioni e tre vinte. Il futuro è in teoria cinese, anche se dovrà aspettare un tempo indefinito prima di recarsi in ASia.

L'epidemia ha rallentato sensibilmente gli affari e la vita in Cina, ma ovviamente non del tutto. Le squadre del campionato cinese continuano ad acquistare, compreso un Zall che proverà a dimenticare questo triste inverno anche grazie allo sport, un qualcosa a cui attualmente nessuno pensa.

Nello spogliatoio del Wuhan Zall, Carrico troverà Leo Baptistão, sfidato a più riprese nella , nonchè Jean Kouassi e Rafael Silva, ovvero gli altri stranieri della squadra cinese. Il coronavirus non fa paura: sì alla proposta e stupore generale. Non per lui.