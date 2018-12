Tutto sul Porto, avversario della Roma in Champions: rosa e formazione

È il Porto l'avversario della Roma negli ottavi di finale di Champions League: tutto quello c'è da sapere sui lusitani, rosa e formazione.

Tra le sorprese di questa prima fase a gironi della Champions League c'è sicuramente il Porto di Conceicao, capace di dominare il proprio girone e chiudere al primo posto senza sconfitte. Dopo l'eliminazione agli ottavi subita nell'ultima edizione per mano del Liverpool, la squadra lusitana punta a migliorare il proprio cammino in questa edizione del torneo, sfruttando un'esperienza internazionale ormai consolidata nel corso degli ultimi anni.

IN CHAMPIONS

Un girone praticamente perfetto per il Porto, che ha letteralmente dominato il gruppo D chiudendo le sei giornate senza sconfitte (cinque vittorie e un pareggio). L'unico pari è arrivato proprio nel turno di apertura sul campo dello Schalke 04, poi la vittoria di misura sul Galatasaray e il doppio successo sulla Lokomotiv Mosca, che ha difatto spianato la strada verso gli ottavi. Nella penultima giornata è arrivata una prova di forza ulteriore con il 3-1 rifilato allo Schalke 04, seconda forza del girone, prima di chiudere con il 2-3 sul campo del Galatasaray. Il Porto si candida come grande rivelazione di questa edizione 2018/19 della Champions League.

IN CAMPIONATO

Dopo il trionfo dell'anno scorso il Porto è partito con la marcia giusta per fare il bis in campionato: primo posto con 10 vittorie e due sconfitte, la squadra di Conceicao è a quota 30 con due punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona, tre sul Braga e quattro sui rivali di sempre del Benfica. Una prima parte di stagione da urlo per il Porto, che detiene attualmente anche il miglior attacco con 26 goal segnati e la miglior difesa con sole 7 reti subite.

IL PORTO: COME GIOCA

Il 4-3-3 è il modulo più utilizzato da Conceicao per il suo Porto: occhi puntati sul maliano Marega, bomber della squadra (già 5 goal segnati in questa Champions League) che agisce al centro del tridente, supportato dal messicano Corona e da Brahimi, talentuoso algerino ormai idolo della tifoseria Dragoes. A centrocampo il leader è sicuramente Herrera, già ripetutamente cercato dalle squadre italiane in sede di mercato: accanto al capitano i muscoli di Danilo Pereira e la tecnica di Oliver Torres. La difesa è quasi sempre scolpita con Maxi Pereira, Felipe, Militao e Telles a protezione dei pali di Casillas.