Tutto in una notte: Napoli, Milan e Juventus si giocano l'accesso in Champions League

Finale con il brivido in ottica Champions. Milan e Napoli padrone del proprio destino. Juve obbligata a vincere ma serve lo stop di almeno una rivale.

Tutto in una notte. Tutto in 90'. La settimana che introduce verso l'ultima giornata di campionato si preannuncia ricca di contenuti e dal carico emotivo assai elevato. Domenica 23 maggio si assegneranno gli ultimi due posti disponibili per entrare in Champions League . A contendersi le due caselle ci sono tre squadre raccolte in un punto: Napoli 76, Milan 76, Juventus 75.

Un finale da brividi. Una volata a tre destinata ad infiammare l'ultimo atto dell'annata 2020-2021. Saranno tre i campi sui quali saranno inevitabilmente puntati i riflettori: lo Stadio Maradona di Napoli, il Gewiss Stadium di Bergamo e il Renato Dall'Ara di Bologna.

La formazione allenata da Gattuso sarà l'unica a poter vantare il fattore campo - sempre che se ne possa ancora parlare vista l'assenza del pubblico - ospitando il Verona di Juric che naviga ormai da mesi nelle placide acque di metà classifica. I partenopei hanno il destino nelle loro mani e con una vittoria accederebbero in carrozza al tabellone principale della prima rassegna continentale per ordine d'importanza.

A braccetto con gli azzurri c'è il Milan di Pioli che, ieri sera, ha sprecato il primo match point qualificazione pareggiando 0-0 in casa con il Cagliari. Anche per il Diavolo vale lo stesso discorso fatto per il Napoli: assoluta padronanza sul proprio destino. Tradotto: se Pioli vince in casa dell'Atalanta torna in Champions dopo otto anni senza badare ad alcun tipo di calcolo.

Alle spalle dell'attuale terza e quarta forza del torneo insegue la Juventus di Pirlo , staccata di una lunghezza. La vittoria nel Derby d'Italia contro l'Inter ha rianimato le ambizioni di classifica della truppa bianconera, a questo punto in corsa sino all'ultimo per non perdere il treno che conduce verso l'Europa dei grandi. Un punto di differenza può valere poco come può valere un mondo. La 'Vecchia Signora', infatti, è obbligata a vincere in casa del Bologna, poi deve sperare che almeno una delle due rivali non esca con il bottino pieno dal rispettivo impegno.

Da qui si articolano una serie di combinazioni che potrebbero ridefinire i connotati della parte alta della classifica: La Juve, come detto, deve andare in all-in. Con qualsiasi risultato che differisca da una vittoria contro i felsinei, Cristiano Ronaldo e soci finiscono in Europa League.

Sensibili differenze, invece, sull'asse Milano-Napoli. Milan e Napoli potrebbero qualificarsi anche in caso di pareggio o sconfitta contro Atalanta e Verona, a patto che la Juve stecchi la trasferta di Bologna. Da monitorare anche il possibile scenario con tutte e tre le formazioni appaiate a quota 76: arrivo in parata che premierebbe comunque rossoneri e napoletani .

Ribaltando la situazione e, quindi, ipotizzando una Juve vincente con le rivali ferme a 76, ad avere la meglio in quel caso sarebbe il Diavolo che può vantare il miglior rendimento negli scontri diretti.

Appuntamento, dunque, a domenica 23 maggio. Il Napoli con il vento in poppa per il passo decisivo. Il Milan a Bergamo - dove un anno e mezzo fa fa subì il ko più pesante dell'era Pioli - per chiudere il cerchio e riabbracciare, dopo otto anni, la competizione principe. E, infine, la Juve. Dopo l'addio allo Scudetto, la vetrina della Champions rappresenta l'ultimo appiglio per salvare una stagione tribolata. Con buona pace della Coppa Italia.