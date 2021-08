Tutto fatto per Rafa Mir al Siviglia: ufficiale l'arrivo dell'attaccante spagnolo

Il Siviglia piazza il colpo prelevando l'attaccante iberico dal Wolverhampton per 16 milioni. Battuta la concorrenza di Atletico e Valencia.

Colpo del Siviglia a dieci giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato: il club andaluso ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Rafa Mir che lascia il Wolverhampton e torna in Liga.

L'attaccante classe 1997 protagonista assoluto ai Giochi Olimpici di Tokyo con la maglia della Spagna ha firmato fino al 2027 con la formazione guidata da Lopetegui.

Il Siviglia dovrebbe versare 16 milioni di euro nelle casse del club britannico con il quale il calciatore nativo di Murcia ha collezionato soltanto quattro presenze nella stagione 2017-2018.

Da quel momento è stato un susseguirsi di prestiti: prima il ritorno in patria con l'esperienza al Las Palmas in Segunda Division, prima del rientro in Inghilterra verso un nuovo prestito in Championship dove ha vestito la maglia del Nottingham Forrest.

Nel gennaio del 2020 è stato ceduto nuovamente a titolo temporaneo all'Huesca con il quale ha centrato una promozione in Liga - e una retrocessione l'anno seguente - siglando 25 goal in 57 partite ufficiali.

In estate, il nuovo ritorno alla base Wolves si è rivelata una tappa puramente di passaggio fino al blitz del Siviglia che ha sbaragliato la concorrenza di Atletico e Valencia strappando l'accordo con il giocatore.