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11 goal in 11 partite alla prima stagione di Serie A e gli occhi di tutte le big italiane addosso per gennaio. Gustavo Varela scalderà il calciomercato nella prossima sessione.

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Se il rendimento di Malen era preventivabile, quello che sta facendo Gustavo Varela sta superando ogni più rosea previsione nei suoi confronti.

Il 21enne attaccante portoghese, scuola Benfica, è soltanto alla seconda stagione in carriera in un massimo campionato. Lo scorso anno ha giocato 32 partite con la maglia del Gil Vicente segnando solo 6 goal.

Oggi siamo già a 11 in 11 partite disputate in Serie A con il Monza. Numeri impressionanti che potrebbero portare Varela a lasciare la Brianza già a gennaio, con tutte le big italiane interessate.

L'INTER LO SEGUE DA VICINO

Partiamo dai nerazzurri e dal nuovo direttore sportivo Baccin, più volte presente all'U-Power Stadium di Monza per seguire da vicino Varela.

L'Inter, un po' come il Bayern in Germania, è la prima squadra da considerare quanto esplode un talento in Italia. L'impressione, però, è che i nerazzurri possano puntare su Varela più per l'estate che per gennaio.

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Con Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny, l'attacco è infatti coperto per questa stagione. Ma se Varela dovesse concludere la stagione con il Monza, allora l'Inter potrebbe balzare in pole per il suo acquisto.

VARELA COME VLAHOVIC?

Chi invece cerca una punta da subito è la Juventus. Vero è che Woltemade sta finalmente iniziando a convincere e che Kolo Muani spostato sull'esterno sta ritrovando finalmente la sua dimensione, ma non è un mistero che Spaletti abbia chiesto alla società un attaccante.

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Da capire se la società ha intenzione di spendere già a gennaio o se sta cercando più un'occasione alla Scamacca per ovviare al problema centravanti. Per Varela andrebbe fatto un investimento, ma sarebbe un investimento a lungo termine, un po' come fatto nel 2022, quando a gennaio la Juve prese Vlahovic dalla Fiorentina.

OCCHIO AL MILAN

Anche i rossoneri, come la Juventus, hanno bisogno di un attaccante. E si tratta sicuramente di un bisogno più immediato, considerando che Amorim non ha di fatto un vice Ramos a parte Camarda, destinato però al prestito a gennaio.

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Tra tutte le pretendenti a Varela, il Milan è quella che sicuramente ha dimostrato di non aver problemi a spendere. E potrebbe decidere di fare uno sforzo economico in più per regalare ad Amorim una rosa completa e competitiva, specie per alimentare le ambizioni da vertice in Serie A.

Un colpo 'alla Piatek', che arrivò al Milan proprio a gennaio dopo una partenza clamorosa col Genoa. Con la speranza, ovviamente, che il rendimento in proiezione non sia come quello del polacco.

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IL NAPOLI SI E' GIA' ESPOSTO

Infine attenzione al Napoli, che avrebbe già parlato con l'agente di Varela, atteso in Italia la prossima settimana per discutere con il Monza il futuro dell'attaccante.

Anche per gli azzurri il bisogno di una punta è tutt'altro che un mistero. De Laurentiis in estate non ha fatto praticamente mercato e potrebbe decidere di fare un regalo alla piazza, andando a prendere quello che ad oggi è il miglior attaccante della Serie A dopo Malen in termini di numeri.

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QUANTO COSTA VARELA

Il Monza lo ha acquisto dal Benfica a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro, facendogli firmare un contratto fino al 2030. I portoghesi hanno però una percentuale del 20% sulla futura rivendita e anche una clausola che gli permette di poter pareggiare l'offerta di qualsiasi altro club.

Ad oggi il Monza lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Anche se Juric ha alzato il prezzo dopo la partita con la Fiorentina: "Se a gennaio ci portano 50 milioni e rifacciamo la squadra, per me può andare". Difficile che si arrivi a queste cifre, a meno che non bussi qualcuno dalla Premier, ma il Monza di fronte a un'offerta irrinunciabile sarebbe disposto a cedere Varela da subito.