Tutti su Luca Moro: Sassuolo avanti su Juventus e Torino, deciderà il giocatore

Tutti su Luca Moro. E non potrebbe essere altrimenti, perché il futuro è lì, diviso tra Nord e Sud, tra Padova (club proprietario del cartellino) e Catania (quello in cui il nostro ha disputato la prima parte del campionato di Serie C). L'uomo - o meglio, il ragazzo - del momento è lui, pressato dal Sassuolo che vorrebbe farne il nuovo Scamacca, o Raspadori.

Col mercato pronto a riaprire ufficialmente le porte, anche se le prime operazioni sono già state concluse, la corsa per arrivare a Moro prosegue. Come appreso da GOAL, proprio il Sassuolo è il club che al momento ha un piede davanti a tutti per arrivare al bomber nel giro della Nazionale Under 20. Ma la partita non è ancora chiusa. Tutt'altro.

Su Moro ci sono infatti altre formazioni di Serie A, ma anche di Serie B. Ci sono la Juventus e il Torino e c'è pure il Parma. Il Padova, che come detto detiene il cartellino del giocatore, è disposto a lasciarlo partire in cambio di tre milioni di euro.

La scelta decisiva, alla fine, spetterà proprio a Moro. Toccherà a lui decidere quale sarà il progetto migliore per la propria crescita. Al momento il ragazzo originario della provincia di Padova sembra orientato verso il Sassuolo. Ma, come detto, ancora non è chiuso nulla. Gennaio sarà in ogni caso il mese giusto per formalizzare il suo trasferimento a partire dalla prossima stagione.

Moro è attualmente il capocannoniere del girone C della Serie C, con 18 reti messe a segno nelle prime 20 giornate di campionato. Un rendimento che non ha contribuito a rendere più rosea la situazione del Catania, dichiarato fallito nei giorni scorsi. Ma che, dal punto di vista individuale, gli aprirà ben presto le porte dei massimi palcoscenici.