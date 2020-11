Tutti si aspettano Eto'o, ed invece arriva Lescott: ufficiale la firma con il Murcia

Il Murcia da settimane prova a convincere Eto'o a tornare a giocare, ma intanto arriva un annuncio a sorpresa: ha firmato Joleon Lescott.

Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, il Murcia, squadra spagnola che gioca nella terza divisione, sta trattando l'acquisto di Samuel Eto'o, che tornerebbe dal ritiro proprio per tornare a giocare a calcio.

E quindi, mentre tutti si aspettano il possibile annuncio di Eto'o, oggi il Murcia su Twitter annuncia l'acquisto di... Joleon Lescott!

Lescott che aveva smesso con il calcio giocato nel 2017, con l'ultima esperienza poco redditizia al Sunderland. Il Murcia comunica che il giocatore giocherà contro il in , quindi potrebbe anche essere stato acquistato solo per questa partita. Ma se ne sarà di più nei prossimi giorni.

Altre squadre

I tifosi intanto si interrogano: l'acquisto di Lescott toglie ogni possibilità all'arrivo di Eto'o? Anche a questa domanda per adesso non c'è una risposta precisa. Probabilmente il presidente Pagniello cercherà ancora di provarle tutte per far firmare Eto'o.