Tutti pazzi per Joao Felix: l'Atletico Madrid ha respinto un'offerta di 150 milioni

L'Atletico Madrid ha ricevuto un'offerta da 150 milioni di euro dalla Premier League per Joao Felix: proposta subito rigettata al mittente.

La stagione di Joao Felix non è stata fin qui eccezionale, almeno stando ai numeri: 8 le reti in 29 presenze e un paio di stop di natura fisica a condire la sua avventura all' .

Eppure, nonostante, la stella del talento portoghese non sia brillata al massimo splendore, le pretendenti non mancano: secondo quanto appreso da Goal, i 'Colchoneros' hanno rifiutato un'offerta proveniente dalla Premier League e pari a 150 milioni di euro.

Non si conosce il nome della squadra in questione, ma la volontà del club biancorosso di non privarsi della stellina lusitana è stata chiara. I contatti sono avvenuti prima dello scoppio della pandemia e, qualora dalla avessero accettato, Joao Felix si sarebbe trasferito in a partire dalla prossima stagione.

Evidentemente l'Atletico Madrid ha preferito non gettare alle ortiche l'investimento fatto un anno fa con i 126 milioni pagati al per strappargli Joao Felix, considerato da quelle parti l'erede di un certo Antoine Griezmann, ora al .

La società inglese che ha avanzato la proposta monstre potrebbe essere il di Pep Guardiola, anche se non esistono certezze a riguardo: di sicuro i 'Citizens' erano parecchio interessati al giocatore prima che si trasferisse all'Atletico.