Tutti gli omaggi del Portogallo a Cristiano Ronaldo: un nuovo 7 in eterno, l'ingresso dei titolari con il suo numero, tributo dello stadio al minuto 7

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Le emozioni della serata oltre il risultato sul campo: la federazione portoghese ha cercato di rendere onore al meglio alla sua leggenda dopo un addio molto più burrascoso del previsto.

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La serata della gratitudine di un Paese intero nei confronti di chi ne ha riscritto la storia calcistica è cominciata ben prima della serata stessa: il Portogallo, infatti, ha annunciato a ore dal fischio d'inizio del match contro la Danimarca valido per la quinta giornata di Nations League che il numero 7 cambierà per sempre dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

La maglia, resa più iconica di quanto già non fosse dal campione di Madeira, non verrà ritirata, ma da questa sera in avanti il numero 7 avrà una piccolissima barra orizzontale a metà del segmento verticale. Il messaggio? Ci saranno altri numeri 7, ma nessuno sarà mai come CR7. Il primo ad indossare la maglia con questo nuovo numero 7 sarà Carlos Forbs del Bruges, inizialmente in panchina ed entrato al 64' al posto di Joao Felix sullo 0-3 per i danesi.

Inoltre, i titolari della sfida sono scesi in campo prima degli inni nazionali portando tutti quanti una maglia con il numero 7 e la scritta "Ronaldo". Al minuto 7, infine, l'intero stadio si è prodotto nell'applauso scrosciante per un ulteriore tributo all'attaccante in forza all'Al-Nassr, ringraziato sul megaschermo ("Por7ugal") e sui banner pubblicitari per tutti e 60 i secondi componenti il minuto: "Obrigado, Capi7ao", cioè grazie capitano, col 7 al posto della t.