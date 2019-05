Tutorial PES: come effettuare i Tips & tricks

Pro Evolution Soccer (PES) è il videogioco più amato tra gli appassionati di football: I 2 Bomber del Freestyle danno spettacolo con 'S-Venom'.

Secondo appuntamento in collaborazione con Emiliano 'S-Venom' Spinelli, cinque volte campione italiano di PES e vice-campione europeo: Konami ha messo insieme cinque video tutorial per svelarvi tutti i segreti per diventare un fuoriclasse su PES 2019.

Nel secondo tutorial, S-Venom illustra come effettuare le finte su PES 2019: si comincia con la mossa chiamata 'dentro e fuori', di cui Vidal è maestro, per poi passare alla roulette e alla McGeady di Dybala, uno dei giocatori più importanti con cui dilettarsi per dare vita alle più belle e interessanti skills del titolo Konami. Infine la croqueta, da utilizzare con i giocatori del , Parejo e Kondogbia.

Anche nel nuovo video tutorial di PES 2019, Emiliano Spinelli è accompagnato e supportato dai famosi I 2 bomber del freestyle, Youtubers che contato 800.000 iscritti nel proprio canale.

Ancora una volta i due bomber sono chiamati a mettere in pratica quanto appreso dagli insegnamenti di Emiliano in un’avvicente sfida a colpi di pallone, prima davanti allo schermo e dunque sul campo: lo sconfitto sarà protagonista di una challenge. Guarda il video e scopri chi sarà il vincitore!

