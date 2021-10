Turris-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nona giornata in Serie C, frizzante match tra la Turris e il Palermo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Match d'alta quota tra Turris e Palermo. Si affrontano due squadre in forma anche se i campani sono reduci dal k.o. contro il Bari capolista.

La Turris ha conquistato nove punti nelle ultime cinque gare, mentre il Palermo non ha mai perso nelle ultime cinque uscite con tre pareggi e due vittorie. Sarà davvero una gara molto interessante da cui potrebbe uscire l'antagonista, assieme al Catanzaro, del Bari.

La classifica, però, è ancora molto fluida e con una serie di risultati positivi (o negativi) si possono guadagnare o perdere posizioni nella graduatoria.

Lontano dal Barbera il Palermo non ha ancora vinto: 3 pareggi e 1 sconfitta. La Turris, invece, ha solo tre punti con 1 vittorie e 2 sconfitte.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Turris-Palermo dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Il match tra Turris e Palermo, si giocherà domenica 17 ottobre 2021, il fischio d'inizio è fissato per le ore 14:30. La gara verrà disputata allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco

La gara tra Turris e Palermo si vedrà in diretta televisiva su Sky Sport: gli appassionati potranno vedere il match sul canale 256 (sulla piattaforma satellitare). La gara sarà trasmessa in diretta anche dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Palermo e Foggia verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Turris verso la conferma del 3-4-3 con Perina in porta, Manzi, Di Nunzio ed Esempio in difesa. Loreto e Varutti esterni, Tascone e Franco in mezzo. Giannone, Santaniello e Leonetti a comporre il terzetto offensivo. 3-4-2-1 per il Palermo con Pelagotti tra i pali, Lancini, Marconi e Perrotta in difesa. Doda e Giron esterni, Odjer e De Rose in mezzo. Fella e Floriano alle spalle di Brunori.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Loreto, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Lancini, Marconi, Perrotta; Doda, De Rose, Odjer, Giron; Fella, Floriano, Brunori.