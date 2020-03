Turris ko col Latte Dolce: era rimasta l'unica imbattuta in tutta Europa

Unica europea a non aver mai perso in campionato dopo il ko del Liverpool, anche la Turris ha conosciuto la sconfitta: 2-1 per il Latte Dolce.

Sabato 29 febbraio: il perde clamorosamente per 3-0 in casa del , rimediando la prima sconfitta in campionato. Domenica 1 marzo: la Turris viene battuta in casa dal Latte Dolce e, a sua volta, nemmeno 24 ore dopo perde la propria imbattibilità. Era rimasta l'unica a poterla sventolare come una bandiera.

Dopo il ko del Liverpool, proprio la Turris era diventata la sola formazione non solo d' , ma anche d'Europa, a non aver mai perso in campionato. E invece ieri pomeriggio il Latte Dolce, un quartiere di Sassari, ha espugnato per 2-1 l'Amerigo Liguori di Torre del Greco, in un match che peraltro è stato trasmesso in diretta televisiva da Sportitalia.

Dopo 25 partite senza conoscere l'onta di un ko, con 18 vittorie e 7 pareggi, cade dunque per la prima volta l'imbattibile Turris. La quale, ora, deve guardarsi le spalle dall'Ostia Mare: i laziali hanno espugnato per 2-0 il campo del Budoni, portandosi a -4 dal primo posto occupato proprio dai campani.

E dire che, appena qualche giorno prima, la Turris aveva provato a invitare il Liverpool per un'amichevole tra le uniche due formazioni imbattute in campionato in tutta Europa. Un invito che ha portato male: nel giro di 24 ore hanno perso entrambe.