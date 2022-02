Turris-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TURRIS-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turris-Catania

Data: 6 febbraio 2022

Orario: 14:30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (Canale 255 del satellite, canale 486 del digitale terrestre)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Una è la sorpresa del campionato, l'altra una delle formazioni più in difficoltà dello stesso: la Turris ospita il Catania per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C.

La Turris di Bruno Caneo non vuole fermarsi: è a soli 3 punti dal secondo posto, nonostante la sconfitta nell'ultimo turno nello scontro diretto contro il Monopoli. La formazione di Caneo vanta il secondo miglior attacco del campionato, con 41 goal, a -1 dal Bari.

Il Catania di Francesco Baldini non vince da 5 gare, ovvero dal Derby contro il Palermo del 12 dicembre: poi 3 pareggi e 2 sconfitte. Nell'ultimo turno pari in casa della Fidelis Andria: rossazzurri alle porte di un periodo che porterà all'asta giudiziaria per la cessione del club, l'11 febbraio, e i probabili punti di penalizzazione, il 15 febbraio.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Turris-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO TURRIS-CATANIA

La sfida tra Turris e Catania, in programma domenica 6 febbraio 2022, si giocherà allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco: il fischio d'inizio è previsto per le ore 14:30.

DOVE VEDERE TURRIS-CATANIA IN TV

Sarà possibile seguire Turris-Catania in diretta TV sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport (canale 255 del satellite e 486 del digitale terrestre).

In alternativa la visione è consentita su Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

TURRIS-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Per seguire in diretta streaming Turris-Catania basterà utilizzare Sky Go, app di Sky: dopo aver fatto l'accesso con le proprie credenziali, bisognerà, se in possesso dell'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

Anche Eleven Sports consente la visione in diretta streaming della partita: bisognerà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Quindi selezionare l'evento.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS-CATANIA

Bruno Caneo con il solito 3-4-3 con Perina tra i pali, Varutti, Manzi, Sbraga in difesa. Ghislandi, Franco, Tascone e Nunziante in mediana alle spalle di uno tra Pavone e Giannone, Longo e Leonetti.

Francesco Baldini con il 4-3-3, ma con qualche cambio rispetto alla sfida contro la Fidelis Andria: Sala in porta, Albertini, Claiton, uno tra Monteagudo e Lorenzini e Pinto in difesa. Rosaia, Cataldi e Greco in mediana, con Biondi, Moro e Russini in avanti.

TURRIS (3-4-3): Perina; Varutti, Manzi, Sbraga; Ghislandi, Franco, Tascone, Nunziante; Pavone, Longo, Leonetti.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.