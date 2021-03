Turris-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Turris ospita il Catania nella 31ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TURRIS-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turris-Catania

Turris-Catania Data: 17 marzo 2021

17 marzo 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: Eleven Sports e Sky Primafila (numero 254 del satellite)

Eleven Sports e Sky Primafila (numero 254 del satellite) Streaming: Eleven Sports

La Turris di Bruno Caneo ospita il Catania di Sergio Raffaele nella 31ª giornata infrasettimanale del Girone C di Serie C. I campani sono quattordicesimi in classifica con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, e lottano per la salvezza, i siciliani gravitano in zona playoff e si trovano in 5ª posizione a quota 43, con un cammino di 12 successi, 9 pareggi e 7 sconfitte, e 2 punti di penalizzazione per alcuni inadempimenti societari.

Il bilancio dei 9 precedenti in gare ufficiali fra le due squadre pende nettamente dalla parte dei rossazzurri, che hanno vinto 4 volte, pareggiato altre 4 e perso una.

I corallini hanno collezionato una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 partite giocate, gli Elefanti hanno rimediato un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle precedenti 4 giornate.

Luca Giannone è il bomber della Turris con 11 goal segnati, mentre Manuel Sarao, autore di 7 reti stagionali, è il miglior marcatore del Catania. In questa pagina tutte le informazioni su Turris-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TURRIS-CATANIA

Turris-Catania si disputerà mercoledì 17 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 14.00.

La partita Turris-Catania sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

Sarà inoltre possibile seguire Turris-Catania attraverso la piattaforma web Eleven Sports anche su smart tv di ultima generazione, scaricando la relativa applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà preoccuparsi precedentemente di sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata in base alle proprie esigenze.

Tifosi e appassionati che lo preferissero, mediante Eleven Sports potranno vederein diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In ciascuno dei casi occorrerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

Caneo schiererà la Turris con il 3-4-3 e dovrà rinunciare allo squalificato Loreto. In difesa, davanti al portiere Abagnale, Ferretti, Di Nunzio e Rainone comporranno la linea a tre del reparto arretrato. A centrocampo, Tascone e Romano saranno gli interni, con Da Dalt e D'Ignazio a presidiare le due fasce. In attacco Giannone e Persano agiranno ai lati del centravanti moldavo Boiciuc.

Raffaele punterà sul 3-5-2. Non mancheranno ancora le assenze pesanti di capitan Tommaso Silvestri, vittima di una frattura alle costole, di Volpe e di Golfo. Davanti potrebbe rivedersi Sarao dal 1' in coppia con Russotto: il bomber è sempre partito dalla panchina nelle ultime gare, subentrando a Di Piazza, che resta la sua alternativa principale assieme al recuperato Reginaldo. A centrocampo Rosaia e Maldonado si contendono il posto come playmaker, con Welbeck e Dall'Oglio mezzali. Sulla fascia destra Albertini è favorito su Calapai, mentre a sinistra dovrebbe agire Pinto. In difesa linea a tre composta da Sales, Claiton e Giosa. Fra i pali agirà Confente.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Tascone, Romano, D'Ignazio; Giannone, Boiciuc, Persano.

CATANIA (3-5-2): Confente; Sales, Claiton, Giosa; Albertini, Welbeck, Rosaia, Dall'Oglio, Pinto; Russotto, Sarao.