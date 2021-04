Turris-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari affronta la Turris in una gara della 37ª giornata di Serie C: tutto sul match del Liguori, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TURRIS-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turris-Bari

Turris-Bari Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Primafila (numero 252 del satellite), Eleven Sports

Sky Primafila (numero 252 del satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Ennesimo terremoto in panchina per il Bari. La società pugliese, di proprietà della famiglia De Laurentiis, cambia allenatore, anzi mette in atto una "restaurazione": via Massimo Carrera, ritorno in panchina per Gaetano Auteri che aveva guidato i Galletti da inizio stagione. Il campionato del Bari, fin qui, è decisamente deludente e rischia di perdere anche il terzo posto. Servirà vincere contro la Turris che, però, cerca punti pesantissimi per evitare la coda sgradevole e pericolosa dei playout. Una sfida, dunque, incerta con entrambe le squadre a caccia di un risultato positivo.

La Turris è al sedicesimo posto in classifica con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. in casa sono 21 i punti con 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il Bari, invece, è al quarto posto con 60 punti frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

Sono nove i precedenti tra Bari e Turris, con un bilancio complessivo nettamente a favore dei biancorossi che hanno vinto quattro sfide, ne hanno pareggiate tre, così come due sono le vittorie dei corallini: tredici i gol pugliesi, sette quelli campani. All'andata è finita 1-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Turris-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TURRIS-BARI

Il match tra Turris e Bari si giocherà domenica 18 aprile 2021. Match a porte chiuse per rispettare, come è noto, le regole adottate per far fronte all'emergenza Covid-19. Il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 17.30. L'arbitro è il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza.

Turris-Bari sarà visibile su Sky attraverso la modalità pay per view. Il match tra campani e pugliesi, in particolare, si potrà vedere sul canale numero 252 del satellite. Il match dell'Amerigo Liguori sarà visibile anche su Eleven Sports, che detiene i diritti per la trasmissione del campionato di Serie C. Turris-Bari si potrà vedere attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile su una moderna smart tv, tramite un abbonamento.

Turris-Bari si potrà vedere anche su Eleven Sports in diretta streaming. Questo sarà possibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Basterà collegarsi col sito ufficiale della piattaforma o scaricare l'app per sistemi iOS e Android.

4-4-2 per la Turris con Barone in porta, Lame e Loreto esterni, Lorenzini e DI Nunzio centrali. Da Dalt e D'Ignazio agiranno sulle fasce con Tascone e Franco in mezzo. Attacco formato da Giannone e Romano.

Sarà verosimilmente 3-4-3 per il Bari con Frattali in porta, Sabbione, Di Cesare e Perrotta in difesa. Ciofani e Rolando esterni. De Risio e Maita in mezzo. Marras e Antenucci accanto a Candellone.

TURRIS (4-4-2): Barone, Lame, Lorenzini, Di Nunzio, Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D'Ignazio, Giannone, Romano.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Ciofani, De Risio, Maita, Rolando; Marras, Candellone, Antenucci.