Turris-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TURRIS-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turris-Bari

Turris-Bari Data: 15 febbraio 2022

15 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

La Turris di Bruno Caneo ospita il Bari capolista di Michele Mignani nella 27ª giornata del Girone C di Serie C. I campani sono settimi in classifica, in piena zona playoff, con 39 punti conquistati, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, i pugliesi guidano la graduatoria a quota 52 con un cammino di 15 successi, 7 pareggi e 3 k.o.

Negli 11 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni il Bari è in vantaggio con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 affermazioni dei Corallini. La Turris è reduce da una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre i Galletti hanno riportato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

L'ala Luca Giannone è il miglior marcatore dei Torresi con 10 goal all'attivo in questo campionato, dall'altra parte, invece, Mirco Antenucci è il bomber dei biancorossi con 13 reti realizzate.

In questa pagina tutte le informazioni su Turris-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO TURRIS-BARI

Turris-Bari si disputerà martedì 15 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Il fischio d'inizio della gara, che sarà il 12° match in gare ufficiali fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE TURRIS-BARI IN TV

La partita Turris-Bari sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Eleven Sports, e attraverso l'apposita app sarà visibile anche sulle moderne smart tv, sottoscrivendo un abbonamento mensile o stagionale.

TURRIS-BARI IN DIRETTA STREAMING

Mediante Eleven Sports sarà possibile vedere la sfida di Serie C, Turris-Bari, in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sulla pagina ufficiale della piattaforma, loggandosi e selenzionando l'evento che ci interessa, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS-BARI

Caneo potrebbe puntare sul 3-4-3. Al centro del tridente offensivo Leonetti è favorito su Santaniello per il ruolo di centravanti, con Pavone e Nunziante esterni offensivi. Sulle fasce agiranno a destra Ghislandi e a sinistra Finardi. Franco e Bordo saranno invece gli interni di centrocampo. In difesa, davanti al portiere Perina, difesa a tre composta da Loreto, Manzi e Sbraga. Infortunati Lame, Esempio e Giannone.

L'articolo prosegue qui sotto

Mignani schiererà i pugliesi con il consueto 4-3-1-2 ma non sono pochi i dubbi di formazione. La bagarre riguarda soprattutto l'attacco, dove Antenucci e Cheddira sono favoriti per partire dal 1', ma non sono da escludere le opzioni Paponi e Simeri. Sulla trequarti potrebbe essere confermato Mallamo, con Scavone, Maiello e Maita nel terzetto di centrocampo. Scalpitano però e reclamano spazio Bianco e Misuraca. Fra i pali ci sarà Frattali, con Terranova e Gigliotti centrali difensivi e Pucino e Ricci favoriti per il ruolo di terzini rispettivamente su Belli e Mazzotta.

TURRIS (3-4-3): Perina; Loreto, Manzi, Sbraga; Ghislandi, Franco, Bordo, Finardi; Pavone, Leonetti, Nunziante.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Scavone, Maiello, Maita; Mallamo; Antenucci, Cheddira.