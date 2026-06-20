Turchia vs USA: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

Turchia-USA si giocherà il 25 giugno 2026 alle 22:00 EST (02:00 GMT).

Anteprima della partita

Grazie alla vittoria del Paraguay sulla Turchia di venerdì, gli Stati Uniti sono già primi nel Gruppo D con una giornata d’anticipo. Per la Turchia, già eliminata, sarà l’ultima uscita. Partita che sembra quindi poco significativa, ma i tifosi americani riempiranno comunque Los Angeles per sostenere una squadra in crescita. L’allenatore Mauricio Pochettino può quindi ruotare la rosa. La Turchia, invece, esce dal torneo con due sconfitte su due e poche soddisfazioni.

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I giocatori chiave e l’allenatore degli Stati Uniti

L’ala carismatica Christian Pulisic, reduce dall’esperienza al Milan, è ormai un punto fermo sulla fascia sinistra, mentre Folarin Balogun e Ricardo Pepi si contendono il ruolo di centravanti. A centrocampo tornano Weston McKennie e Tyler Adams. Il 38enne Tim Ream, già capitano, è il giocatore più anziano degli Stati Uniti in una Coppa del Mondo maschile. Pulisic potrebbe restare fuori altre due settimane per l’infortunio rimediato contro il Paraguay. Turchia-USA, anteprima Coppa del Mondo FIFA 2026: tutto ciò che c’è da sapere. Anteprima completa di Marocco-Haiti: tattiche, notizie sulle squadre e altro.

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Anteprima completa di Marocco-Haiti ai Mondiali 2026: tattiche, news e altro.

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L'allenatore Mauricio Pochettino ha convocato otto stelle della MLS insieme al nucleo della loro generazione d'oro europea.

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I giocatori chiave e l’allenatore della Turchia

Il fulcro del sistema di Vincenzo Montella è il centrocampo, giovane e creativo. I talenti Arda Güler e Kenan Yıldız guidano un gruppo di trequartisti pronti a creare spazi dietro le difese avversarie. Il capitano Hakan Çalhanoğlu gestisce il gioco dalla mediana, supportato dall’impegno difensivo di Ferdi Kadıoğlu e dall’esperienza di Zeki Çelik. In America, però, l’attacco è rimasto a secco: zero gol nelle sconfitte con Australia e Paraguay.

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Probabile formazione della Turchia

Cakir; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Probabile formazione USA

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

Convocazione USA (26 giocatori)

Portieri: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Difensori: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsiglia), Alejandro Zendejas (Club América).

Attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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La rosa di 26 giocatori della Turchia

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Ugurcan Çakır (Galatasaray).

Difensori: Abdulkerim Bardakci, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma).

Centrocampisti: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francoforte), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Galatasaray).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Vincenzo Montella non ha ancora rivelato la probabile formazione per la partita contro la Turchia e, al momento, non ci sono infortuni o squalifiche.

Anche Mauricio Pochettino non ha rivelato la formazione degli Stati Uniti; non ci sono infortuni o squalifiche confermate, ma resta da valutare Christian Pulisic. Si prevede che sarà disponibile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Turchia viene da quattro vittorie nelle ultime cinque gare: dopo il 4-0 alla Macedonia del Nord e il 2-1 al Venezuela, ha battuto Kosovo e Romania 1-0 nelle qualificazioni. L’ultima uscita, il 14 giugno, si è chiusa con una sconfitta 2-0 contro l’Australia all’esordio mondiale. In queste cinque gare ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

Gli Stati Uniti hanno due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque: l’ultima è il 4-1 al Paraguay del 13 giugno, in apertura dei Mondiali. Prima avevano perso 1-2 con la Germania in amichevole (6 giugno) e vinto 3-2 col Senegal. Nelle altre due uscite sono arrivate le sconfitte con Portogallo e Belgio. In queste cinque gare gli USA hanno segnato 10 gol e subiti 10.

Storia dei confronti diretti

Le due squadre si sono affrontate tre volte. L’ultima partita, un’amichevole disputata il 7 giugno 2025, ha visto la Turchia battere gli Stati Uniti 2-1. In precedenza gli Stati Uniti avevano vinto 2-1 sia nel giugno 2014 sia nel maggio 2010.

Classifica

Nel Gruppo D gli Stati Uniti sono primi, mentre la Turchia è terza dopo la sconfitta alla prima giornata.