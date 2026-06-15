Turchia vs Paraguay: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D San Francisco Bay Area Stadium

Il calcio d'inizio di Turchia-Paraguay è previsto per il 19 giugno 2026 alle 23:00 (EST) e per il 20 giugno 2026 alle 03:00 (GMT).

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Turchia vs Paraguay: contesto della partita

In palio ci sono punti preziosi per riscattarsi dopo le sconfitte all’esordio nel difficile Gruppo D. Dopo la prima giornata, che ha visto la Turchia perdere 2-0 contro un'Australia cinica a Vancouver e il Paraguay subire un 4-1 dai padroni di casa degli Stati Uniti a Los Angeles, il margine di errore al Levi's Stadium di Santa Clara è quasi nullo. Chi perde rischia l’eliminazione, perciò conta molto il recupero fisico e mentale.

L’allenatore turco deve in fretta sistemare un attacco finora sterile. Punterà sui talenti creativi Arda Güler e Kenan Yıldız per migliorare il possesso palla e l’efficacia nell’ultimo terzo di campo. Di fronte avranno una Paraguay aggressiva e disperata, guidata da Gustavo Alfaro. Dopo i molti cartellini gialli incassati contro gli Stati Uniti, la Albirroja si affida a un difensivo compatto e ad alta pressione, sfruttando anche la superiorità fisica per rendere ogni duello una battaglia.

Al moderno San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, sarà una partita a scacchi: entrambe devono evitare cedimenti difensivi in zona centrale e puntare su comunicazione e disciplina a centrocampo. La Turchia cercherà di imporre la propria superiorità tecnica con movimenti fluidi e passaggi creativi. Il Paraguay, invece, punterà sulla solidità e sulle ripartenze verticali per punire ogni errore turco. In palio c’è la sopravvivenza nel Gruppo D, e fin dal fischio d’inizio ogni scelta peserà sul destino delle due nazionali.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Australia 2-0 Turchia

Il ritorno della Turchia sulla scena mondiale, dopo 24 anni, si è concluso con un'amara delusione: sconfitta per 2-0 contro l'Australia a Vancouver. La squadra di Vincenzo Montella ha dominato il possesso palla (72%) e ha creato 30 tiri, ma è rimasta impigliata nella propria imprecisione. La loro sterile supremazia è costata cara: gli australiani hanno colpito per primi con Nestory Irankunda e, al 75°, hanno raddoppiato con Connor Metcalfe dopo un errore di İsmail Yüksek, punendo una Turchia dominante ma inefficace.

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USA 4-1 Paraguay

Gli uomini di Gustavo Alfaro hanno vissuto una serata d'esordio difficile a Los Angeles, perdendo 4-1 contro una spietata co-organizzatrice del torneo, gli Stati Uniti. La partita è iniziata in modo disastroso per La Albirroja quando Damián Bobadilla ha deviato accidentalmente un cross di Weston McKennie nella propria rete dopo soli sette minuti. La squadra ha mostrato qualche buona trama difensiva, ma non ha saputo arginare le ripartenze avversarie e ha incassato una doppietta di Folarin Balogun nel primo tempo. Nella ripresa Maurício, subentrato a gara in corso, ha accorciato le distanze al 73’ su assist di Julio Enciso, ma Gio Reyna ha chiuso i conti nel recupero, lasciando il Paraguay all’ultimo posto del Gruppo D e in cerca di risposte.

Quali aggiustamenti tattici devono apportare entrambi gli allenatori?

Turchia: maggiore precisione in fase di finalizzazione e verticalizzazioni più rapide.

Vincenzo Montella non deve stravolgere il suo possesso palla, ma deve risolvere l’incapacità di concretizzare che è costata cara contro l’Australia: pur dominando il 72% del gioco e tirando 30 volte, la Turchia non ha segnato e ha perso 2-0, incapace di trasformare il dominio territoriale in occasioni da gol.

Contro il muro difensivo del Paraguay, il centro del campo sarà intasato. Montella dovrà quindi rinunciare ai passaggi orizzontali e accelerare la verticalità. Fondamentale sarà sfruttare il dribbling rapido di Kenan Yıldız e la visione di gioco di Arda Güler per servire assist taglienti tra le linee. Così si allungheranno i centrali paraguaiani, creando tagli pericolosi e evitando il ripetitivo lancio da lontano o il cross prevedibile.

Paraguay: disciplina in fase di transizione difensiva e contropiedi immediati

La squadra di Gustavo Alfaro ha mostrato sprazzi di combattività a Los Angeles, ma ora serve una netta ricalibrazione nella fase di transizione difensiva e nella gestione dei cartellini. Il pressing alto ha funzionato contro gli Stati Uniti, ma la squadra si è disunita nei contropiedi, subendo quattro gol e una pioggia di gialli.

Contro un centrocampo turco più tecnico, la difesa passiva o una pressione aggressiva e fuori tempo sono ricette per il disastro. Garnero deve affidarsi al suo motore di gioco, Andrés Cubas e Damián Bobadilla, che devono mantenere una rigorosa disciplina spaziale senza avanzare troppo, costringendo la Turchia a giocare fuori dal proprio compatto blocco centrale. Una volta recuperata palla, il contropiede deve essere rapido e organizzato: meglio sfruttare la velocità e la creatività di Julio Enciso piuttosto che lanciare lunghi e isolati verso Alex Arce, così da punire gli spazi lasciati dai terzini turchi quando avanzano.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

Notizie sulla squadra della Turchia

Vincenzo Montella deve però migliorare la mira sotto porta e gestire i problemi di forma fisica. Dopo i 30 tiri all’esordio contro l’Australia, la Turchia è rimasta senza nuovi infortuni o squalifiche.

La buona notizia è che Hakan Çalhanoğlu, già in campo per tutti i 90 minuti nonostante il problema al polpaccio, continuerà a dirigere il gioco dal centrocampo. In attacco, Montella potrebbe variare la punta per aumentare la profondità. Arda Güler e Barış Alper Yılmaz resteranno creativi, mentre la giovane stella della Juventus Kenan Yıldız, tenuto in panchina contro l’Australia per un piccolo problema fisico, spinge per rientrare titolare e dare maggiore incisività e imprevedibilità.

Notizie sulla squadra del Paraguay

Gustavo Alfaro, invece, deve risolvere un rebus più complicato: recuperare la condizione fisica e ridisegnare la tattica dopo il 4-1 subito dagli Stati Uniti, che ha lasciato cinque giocatori diffidati.

In attacco, il centrocampista Maurício, autore di un gol decisivo subentrando contro gli USA, potrebbe sostituire Damián Bobadilla. In difesa, il capitano Gustavo Gómez e Omar Alderete devono cancellare gli errori della prima giornata, mentre JulioEnciso e Miguel Almirón dovranno guidare le transizioni veloci per mettere alla prova la retroguardia turca.

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Turchia-Paraguay: i duelli chiave

Barış Alper Yılmaz vs. Gustavo Gómez

Nonostante la Turchia abbia pagato caro la propria mancanza di incisività sotto porta contro l’Australia, Barış Alper Yılmaz resta il punto di riferimento dinamico e fisico dell’attacco di Vincenzo Montella. Che parta centrale o si sposti sulle fasce, Yılmaz dovrà essere più spietato al Levi’s Stadium, usando la sua forza superiore e le sue incursioni dirette per bloccare i difensori, vincere i duelli e creare spazio per gli inserimenti, come quello di Arda Güler.

A marcarlo ci sarà il capitano paraguaiano Gustavo Gómez, baluardo della difesa. Contro gli Stati Uniti la retroguardia ha mostrato grinta in avvio, ma è crollata nei contropiedi verticali del secondo tempo. Gómez dovrà restare calmo e disciplinato al centro, evitando di farsi trascinare fuori posizione dai movimenti di Yılmaz e lasciando gli spazi che gli americani hanno già sfruttato.

Hakan Çalhanoğlu vs Andrés Cubas

Cuore pulsante della Turchia, il capitano Hakan Çalhanoğlu ha dettato il ritmo a Vancouver, costruendo il possesso e provando a vivacizzare l’attacco. Contro il Paraguay dovrà superare il traffico di centrocampo e lanciare rapide ripartenze. Se avrà tempo e spazio, proverà a spezzare le linee avversarie con i suoi passaggi e a servire gli inserimenti di Kenan Yıldız.

A interrompere quel ritmo proverà Andrés Cubas, mediano difensivo di Daniel Garnero. Nella prima fatica ha mostrato come il suo lavoro senza palla sia vitale per proteggere i centrali, ma dovrà lottare per mantenere la disciplina dopo i molti gialli incassati. A Santa Clara dovrà aggredire i primi passaggi di Çalhanoğlu e seguire i centrocampisti turchi in avanzata, per evitare che la Albirroja resti schiacciata in un guscio difensivo passivo e vulnerabile.

Come si evolvono le combinazioni del Gruppo D?

Dopo la prima giornata Turchia e Paraguay, entrambe a zero punti, cercano il riscatto: la Turchia è stata battuta 2-0 dall’Australia, il Paraguay 4-1 dagli Stati Uniti.

Stati Uniti e Australia, prime a tre punti, si affrontano nell'altra gara del girone. Per Turchia e Paraguay, dunque, è già uno spareggio: chi vince resta in corsa per gli ottavi.

Se la Turchia vince

Una vittoria della squadra di Vincenzo Montella la porterebbe a quota tre punti, ridando slancio alla sua campagna nel torneo. In base all’esito di Usa-Australia, tre punti la metterebbero in corsa per uno dei primi due posti che valgono la qualificazione diretta. In pratica, vincendo la Turchia resterebbe padrona del proprio destino: un altro risultato utile contro gli Stati Uniti nell’ultima gara potrebbe portarla agli ottavi, direttamente o come una delle migliori terze, e al contempo condannare il Paraguay all’eliminazione.

Se il Paraguay vince

Se la squadra di Gustavo Alfaro vincesse, raggiungerebbe 3 punti e uscirebbe dall’ultimo posto nel Gruppo D. Questo successo rilancerebbe le sue speranze di qualificazione, dandogli un vantaggio psicologico utile per l’ultima sfida con l’Australia. In caso contrario la Turchia resterebbe a zero punti e dovrebbe sperare in un vero miracolo: ribaltare la differenza reti e battere gli Stati Uniti per agganciare il terzo posto.

In caso di pareggio

Un pareggio al Levi's Stadium sarebbe un risultato negativo per entrambe, che resterebbero ultime con un solo punto. Pur non eliminandole subito, ridurrebbe al minimo i loro margini di errore. All’ultima giornata la Turchia dovrebbe battere gli USA e il Paraguay superare l’Australia, sperando poi negli altri risultati e negli spareggi.

Notizie sulle squadre e formazioni

L'allenatore della Turchia, Vincenzo Montella, non ha ancora rivelato la probabile formazione titolare, con l'organico al completo e nessun infortunio o squalifica segnalato. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il ct del Paraguay Gustavo Alfaro non ha ancora confermato la formazione, e al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche. La rosa verrà aggiornata non appena disponibile in vista della partita di venerdì.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Turchia arriva all'incontro con quattro vittorie nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è stata la sconfitta per 2-0 contro l'Australia all'esordio mondiale il 14 giugno, che ha interrotto una striscia positiva che comprendeva il 2-1 in amichevole sul Venezuela e il 4-0 sulla Macedonia del Nord. Nelle qualificazioni ha battuto Kosovo e Romania per 1-0. In queste cinque gare ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

Nelle ultime cinque partite il Paraguay ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La sua campagna mondiale è iniziata con una sconfitta per 4-1 contro gli Stati Uniti il 13 giugno, dopo il 4-0 in amichevole al Nicaragua il 5 giugno. In precedenza aveva perso 2-1 con il Marocco, vinto 1-0 con la Grecia e battuto il Messico 2-1 in amichevole nel novembre 2025. Nelle cinque gare ha segnato nove gol e ne ha subiti otto.

Bilancio degli scontri diretti

Nel dataset attuale non sono disponibili dati sugli scontri diretti tra Turchia e Paraguay. I dati ufficiali relativi a questo incontro saranno aggiornati non appena saranno disponibili.

Classifica



