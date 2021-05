Turchia, tutto aperto all'ultima di Süper Lig: tre squadre in due punti

Süper Lig scoppiettante, con l'ultima giornata di sabato che si prospetta al cardiopalma: Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce in 2 punti per il titolo.

In Serie A l'Inter ha trionfato con largo anticipo, stesso discorso per Inghilterra e Germania, dove Manchester City e Bayern Monaco hanno dovuto aspettare solo la matematica nell'ultimo turno. Ma ci sono campionati in Europa che promettono spettacolo all'ultima giornata: uno di questo è la Süper Lig in Turchia.

39 giornate di campionato disputate, con l'ultima giornata di sabato 15 maggio da giocare ed il discorso per il titolo ancora molto aperto. Ci sono due squadre a 82 punti, Galatasaray e Besiktas, ed una a 79 punti, il Fenerbahce.

Il Besiktas giocherà contro il Göztepe, il Galatasaray contro il Malatyaspor, mentre il Fenerbahce farà visita al Kayserispor. La situazione è la seguente: potrebbero arrivare addirittura tutte e tre a pari punti, o anche solamente due come in questo momento.

In Turchia il primo criterio per l'arrivo a pari punti è la valenza degli scontri diretti, ed in questo caso il Fenerbahce sarebbe tagliato fuori. Le altre due squadre sono assolutamente in equilibrio e si andrebbe a valutare la differenza reti, che attualmente è a favore del Besiktas, ma sarebbe comunque decisiva l'ultima giornata.

Tutto aperto insomma, con tre delle squadre più importanti di Turchia a giocarsi il titolo all'ultimo secondo. Preparate i pop corn.