Raspadori, freschezza e reazione: la 'giovane' Italia ridà morale

Con lo sguardo perso nel vuoto scorre impietoso il cronometro posto in grafica a ricordare che sì, anche quella tra Turchia e Italia, in fondo, era una partita come le altre: "inutile" ai fini della gloria. Palliativo leggero e beffardo di una notte che gli italiani scorderanno in fretta.

Roberto Mancini ha ragione: "I rimpianti continueranno fino a dicembre". Meglio pensare al Natale, forse, mentre in TV passeranno le immagini di Cristiano Ronaldo al suo quinto Mondiale o di questa e l'altra Nazionale sulla carta "inferiore" a quella Azzurra (ovviamente non è il caso del Portogallo), col pensiero ricorrente del "potevamo esserci noi". L'Italia non ci sarà: su questo nessuno può farci alcunché. Il tempo rimarginerà le ferite: lo ha già fatto, in fondo.

Nella solitudine di uno stadio colorato del rosso delle bandiere turche sventolate sul bianco-verde del Konya Büyükşehir Belediye, beffarda rievocazione di un tricolore che tutti avrebbero voluto veder issarsi al vento di Oporto, gli Azzurri sono ripartiti, in qualche modo. Questo non può essere cancellato: è l'anno zero, di nuovo. Da qualcosa bisognerà pur ricostruire: i giovani, ad esempio, spediti in campo dopo l'esodo dei “grandi” avvenuto nei giorni scorsi.

Il tridente segna un cambio di passo, a partire dal dato anagrafico: Zaniolo-Scamacca-Raspadori, 68 anni in totale (considerando gli anni compiuto nell'anno solare al completo) contro i 90 dell'attacco che ha affrontato la Macedonia del Nord a Palermo, Berardi-Immobile-Insigne. In breve, un reparto offensivo con 22 anni in meno rispetto a quello di giovedì. Le risposte sono arrivate? Sì, anche sul piano del gioco.

Zaniolo ha fatto il Zaniolo, Scamacca ha provato a cucire tra i reparti, Raspadori conferma un cinismo che in area di rigore non sembra lasciar spazio a tiri stentati o frenati. Ma già riecheggiano le parole sui social: "Era un'amichevole". Sì, e qui ribadiamo: da qualcosa bisognerà pur ricostruire.

Si è a lungo discusso della componente caratteriale, latitante contro la Macedonia del Nord: gli Azzurri a Konya passano in svantaggio dopo quattro minuti nel periodo storicamente peggiore possibile, con un erroraccio di Gianluigi Donnarumma. Parentesi necessaria: due errori, gravi, sui goal della Turchia, ma due parate da copertina su Calhanoglu e Dursun. Bisognerebbe entrare nella psiche del portiere del PSG per capir meglio il suo momento, certamente complesso.

Si diceva, lo svantaggio: pressing alto, voglia di riprendere il pallone. In questo senso ottima prova di Sandro Tonali: a lui le chiavi del centrocampo del futuro, ma non è mica un mistero. Il resto lo racconta quella sensazione di inadeguatezza consegnata dal triplice fischio: si sognava il Qatar e un ritorno dal Portogallo senza scheletri nell'armadio, ci si ritrova invece con un viaggio da Konya da affrontare con i bagagli pieni di spunti positivi e dei soliti rimpianti poco "amichevoli" (a differenza del match contro la Turchia) che no, non andranno via in una sera di fine marzo. Neanche volendo.