Turchia-Galles dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Turchia sfida il Galles nella seconda giornata del girone A: tutto sul match, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

TURCHIA-GALLES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 16 giugno 2021

Orario: 18.00

16 giugno 2021 Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport (251 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go, NOW

Turchia e Galles si affrontano nel match valevole per il secondo turno del girone A di Euro 2020. Match che si disputerà allo Stadio Olimpico di Baku e che offre ad entrambe le formazioni la chance per centrare la prima vittoria nella manifestazione.

La Turchia allenata da Şenol Güneş è reduce dal tonfo contro l'Italia nella sfida inaugurale di Roma ed è chiamata al pronto riscatto se vuole alimentare le proprie speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Il Galles di Robert Page, invece, ha impattato 1-1 contro la Svizzera, sempre a Baku. La rete di Moore nel finale ha scongiurato la sconfitta all'esordia per la truppa dei 'Dragoni'.

Le due nazionali si sono affrontate in sei occasioni e l'ultimo incrocio risale alle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 1998 a Istanbul con i turchi che si imposero con un pirotecnico 6-4 griffato dal poker di Hakan Sukur.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Turchia-Galles: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TURCHIA-GALLES

Turchia-Galles si giocherà allo Stadio Olimpico di Baku mercoledì 16 giugno. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00

La sfida di Baku tra Turchia e Galles verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la sfida valevole per la seconda giornata del girone A sono Sky Sport (251 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del digitale terrestre).

Non è prevista la trasmissione in chiaro sui canali Rai.

Il confronto tra le rivali dell'Italia nella fase a gironi di Euro 2020 si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go riservato agli abbonati Sky. Sarà possbile accedere allo streaming da dispositivi come pc e notebook collegandosi al sito ufficiale del servizio o in alternativa attraverso smartphone e tablet dopo aver scaricato l'app per compatibile con i sistemi iOS e Android.

Un'altra possibilità è offerta dal NOW,il servizio streaming on demand di Sky, che permette agli utenti che acquistano il Pacchetto Sport di assistere a tutte le partite di Euro 2020 selezionando l'evento dal palinsesto.

Si potrà seguire Turchia-Galles anche attraverso la consueta diretta testuale di Goal. Collegandosi al portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita che si disputerà a Baku: dalle formazioni ufficiali, passando per il racconto del match, sino alle interviste post gara.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz.

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.