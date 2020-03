Turchia, Cenk Tosun si è rotto il crociato: addio Europei

Prima Merih Demiral, ora Cenk Tosun. L'avvicinamento della agli Europei, in cui è inserita nello stesso girone dell' , non sta proseguendo nel migliore dei modi: anche l'attaccante ha rimediato un grave infortunio a un ginocchio.

Tosun si è rotto il legamento crociato durante un allenamento con il , la sua attuale squadra. O meglio, la sua ex, visto che i londinesi hanno immediatamente annunciato l'interruzione del prestito da parte dell' . Il turco, dopo l'operazione già programmata per i prossimi giorni, verrà dunque curato dallo staff medico dei Toffees.

ℹ️ Turkey striker Cenk Tosun has suffered an anterior cruciate ligament injury & will have surgery next week. Get well soon, @CenkTosun_ 👍



🇹🇷 @MilliTakimlar pic.twitter.com/hG5s5opUC7