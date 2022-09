Assalto all'edificio della federazione turca: un proiettile è passato vicino ad Altintop

A Riva, sede della federcalcio turca, uomini armati hanno sparato verso l'edificio. Altintop: "Ci siamo gettati a terra, credevano fossi ferito".

Assalto all'edificio della Federazione calcistica turca. Un attacco armato, infatti, è stato effettuato nella serata di giovedì: esplosi anche colpi di arma da fuoco nella sede della TFF a Riva, in quel di Istanbul. Nella giornata del Consiglio di amministrazione federale.

Come riporta Milliyet, è stato aperto il fuoco sull'edificio dal bordo del torrente che costeggia l'edificio che ospita la federazione turca. Non ci sarebbero per fortuna feriti nell'attacco contro la sezione in cui si sarebbe dovuta tenere la riunione e che ospita il piano presidenziale.

Gli autori dell'assalto hanno sparato sette proiettili contro l'edificio a Riva, per poi fuggire dalla scena su un veicolo. Le forze di sicurezza sono accorse sul luogo quando gli assalitori avevano già lasciato il distretto di Beykoz, intente ora ad esaminare tutte le telecamere presenti attorno alla casa del calcio turco.

Uno dei proiettili è passato sopra la testa di Hamit Altıntop. Il primo ha colpito la stanza presidenziale, mentre l'altro quella in cui si trovava il consiglio di amministrazione.

L'ex leggenda di Galatasaray e Real Madrid e membro del consiglio del TFF ha parlato alla stampa subito dopo l'attentato:

"Appena abbiamo sentito gli spari, ci siamo gettati a terra. Gli altri hanno pensato che fossi ferito. Siamo stati fortunati. Spero che chi ha fatto questo venga trovato presto".

Il portavoce governativo del Partito per la giustizia e lo sviluppo Ömer Çelik ha annunciato la notizia durante un briefing di routine con i giornalisti, evidenziando di aver parlato al telefono con il capo del TFF Mehmet Büyükekşi: nessuno è stato ferito, con la polizia che rivelerà i dettagli in seguito.