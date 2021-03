Il tunnel di Pastore: ancora in attesa dell'esordio stagionale con la Roma

L'argentino è tra i più pagati nella rosa giallorossa, ma è finito ai margini e non ha ancora messo piede in campo in stagione.

Il suo arrivo a Roma ormai tre anni fa era stato salutato con grande entusiasmo e con la voglia di rivederlo all’opera nel campionato di Serie A. Del talento che aveva brillato a Palermo, però, si sono visti alcuni sprazzi e nient’altro: colpi di genio alternati a prestazioni sotto tono. Tanto che oggi Javier Pastore è quasi diventato un caso: in stagione non ha ancora fatto il suo esordio e non gioca in generale dallo scorso 28 giugno, nell’immediato post primo lockdown.

Tra problemi fisici e scelte tecniche, l’avventura del Flaco in giallorosso lo ha portato finora a collezionare la misera cifra di 32 presenze complessive, segnando soltanto 4 goal. Un paio dei quali peraltro nelle prime 5 partite con la sua nuova maglia. Da lì, un continuo precipitare. Un infortunio al polpaccio, una lunga serie di panchine, un altro problema al soleo, fino all’edema osseo all’anca. Sembrava una botta, è diventata quasi la pietra tombale sulla sua esperienza a Roma.

Nell’agosto 2020, l’intervento doveva risolvere una volta per tutte i problemi. Avrebbe pregiudicato i primi mesi di stagione, ma poi lo avrebbe portato nuovamente in campo come nuovo. Il recupero è stato ben più lungo del previsto. Pastore tornato con il gruppo soltanto lo scorso 31 gennaio, sedendosi in panchina per la sfida contro il Verona. Da lì c’è sempre stato, Fonseca lo ha sempre convocato. Ma non lo ha mai fatto giocare nemmeno un minuto.

E così, a un mese e mezzo dal termine dell’annata più compressa e frenetica nella storia della Serie A, il classe 1989 aspetta ancora il suo momento. Si allena regolarmente, ma non è ancora riuscito a trovare spazio in una trequarti che è già ricca di alternative, da Pedro e Mkhitaryan a El Shaarawy e Pellegrini, aspettando Zaniolo, sempre più vicino al ritorno a pieno regime.

Su Pastore la Roma aveva deciso di investire quasi 25 milioni di euro, facendogli firmare un contratto di cinque anni. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’argentino percepisce 4,5 milioni netti all’anno. È il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Edin Dzeko. In generale è uno dei primi 30 giocatori più pagati dell’intera Serie A.

Negli ultimi mesi si è iniziato anche a parlare di una possibile cessione in estate. Intanto Pastore aspetta, con la voglia di diventare un’alternativa per Fonseca in un finale di stagione che tra Europa League e campionato vede la Roma impegnata su più fronti.