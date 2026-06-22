Tunisia vs Paesi Bassi: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone F Kansas City Stadium

Tunisia-Paesi Bassi si giocherà il 25 giugno 2026 alle 19:00 EST (23:00 GMT).

Contesto e altre informazioni

Gli Orange di Ronald Koeman arrivano all’ultima gara del girone con grande fiducia dopo il 5-1 alla Svezia e il 2-2 col Giappone. La fascia destra, con Denzel Dumfries in sovrapposizione e l’intesa con Cody Gakpo, è l’arma in più.

Le Aquile di Cartagine sono già eliminate dopo i pesanti ko con Svezia (5-1) e Giappone (4-0), e scendono in campo solo per l’orgoglio. Durante la campagna, hanno esonerato l’allenatore Sabri Lamouchi e chiamato il connazionale francese Hervé Renard.

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I giocatori chiave e l’allenatore della Tunisia

La Tunisia può contare sul centrocampista e capitano Ellyes Skhiri, sul talento creativo Hannibal Mejbri e sull’ala dinamica Elias Achouri. La solita disciplina difensiva è mancata nelle prime due giornate, perciò Renard proverà a schierare la squadra per mettere in difficoltà i Paesi Bassi, che saluteranno il torneo.

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I giocatori chiave e l’allenatore dei Paesi Bassi

Il capitano Virgil van Dijk resta il pilastro della difesa orange. Con la sua esperienza guiderà una rosa giovane e talentuosa.

A destra agisce l’interista Denzel Dumfries, già autore di due assist nella vittoria per 5-1 sulla Svezia.

In mediana c’è il metronomo del Barcellona Frenkie de Jong. L’obiettivo del ct 63enne Ronald Koeman è far vincere per la prima volta una nazionale spesso deludente.

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Probabile formazione della Tunisia

Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi; Saad, Mejbri, Tounekti.

Probabile formazione dei Paesi Bassi

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Convocati Tunisia (26 giocatori)

Portieri: Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Difensori: Ali Abdi (Nizza), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance), Dylan Bronn (Servette Ginevra), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berna).

Centrocampisti: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte).

Attaccanti: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Convocazione dei 26 giocatori dell’Olanda

Portieri: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham)

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcellona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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Notizie sulla squadra e formazioni

La Tunisia è guidata ad interim dopo l’esonero di Sabri Lamouchi, seguito alla sconfitta all’esordio contro la Svezia. Al momento non ci sono informazioni confermate su infortuni o squalifiche, né è stata resa nota una probabile formazione. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

L’Olanda è guidata da Ronald Koeman. Al momento non ci sono infortuni o squalifiche confermate e non è stata resa nota la probabile formazione. Ulteriori dettagli saranno aggiunti appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazioni

La Tunisia arriva in un momento di forma non brillante, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima uscita è stata la sconfitta per 5-1 contro la Svezia ai Mondiali del 15 giugno, che ha portato all’esonero dell’allenatore. In precedenza aveva perso 5-0 con il Belgio (6 giugno) e 1-0 con l’Austria (1° giugno). I suoi unici risultati utili sono un 0-0 col Canada e un 1-0 su Haiti. In cinque gare ha segnato 2 gol e ne ha subiti 12.

L’Olanda ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. L’ultimo match è stato il 2-2 con il Giappone ai Mondiali del 14 giugno: avanti due volte, gli Orange hanno incassato il pari nel finale di testa. L’8 giugno avevano superato 2-1 l’Uzbekistan in amichevole, mentre il 3 giugno erano stati battuti 1-0 dall’Algeria. In precedenza, pareggio con l’Ecuador e vittoria 2-1 sulla Norvegia. Gli olandesi hanno segnato sette gol e incassati cinque.

Storia degli scontri diretti

TUN Ultima partita OLA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Tunisia 1 - 1 Olanda 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una volta, l’11 febbraio 2009 in amichevole: 1-1 in Tunisia. Un unico precedente non permette conclusioni generali.

Classifica

Nel Gruppo F dei Mondiali FIFA 2026 la Tunisia è quarta e l’Olanda terza.