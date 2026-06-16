Tunisia-Giappone: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Tunisia-Giappone si disputerà il 20 giugno 2026 alle 23:00 (EST) e il 21 giugno 2026 alle 04:00 (GMT).

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Tunisia-Giappone: contesto della partita

Il match nel nord-est del Messico è cruciale: entrambe le nazionali devono staccarsi da un Gruppo F molto equilibrato. Dopo una prima giornata prudente ma ad alto rischio, il margine di errore allo stadio di Monterrey (Estadio BBVA) è minimo. Le squadre arrivano a Nuevo León consapevoli che slancio psicologico e rapido recupero fisico dopo le faticose gare d’esordio decideranno le loro chance di accesso alla fase a eliminazione diretta.

L’allenatore tunisino punta su solidità difensiva e disciplina, affidandosi a un gruppo collaudato per bloccare le transizioni centrali e spezzare il possesso giapponese. Di fronte avranno il Giappone di Hajime Moriyasu, squadra creativa e dinamica, già protagonista di un calcio tecnico e adattabile. I Samurai Blue puntano su un gioco di passaggi rapidi e pressing alto, pericoloso soprattutto nell’ultimo terzo di campo.

Al Monterrey Stadium di Guadalupe andrà in scena una partita ricca di aggiustamenti tattici, dove la solidità difensiva e la rapidità verticale faranno la differenza. La Tunisia punterà sull’organizzazione difensiva e sui calci piazzati, mentre il Giappone cercherà di sfruttare le fasce e colpire gli spazi lasciati dai nordafricani. Con le sorti del girone che prendono forma, l’obiettivo di passare il turno guiderà ogni scelta fin dal fischio d’inizio.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Svezia 5-1 Tunisia

La Tunisia ha iniziato male, subendo un 5-1 dalla Svezia a Monterrey. La Tunisia ha faticato a organizzare la fase difensiva e il blocco basso è stato spesso superato dai movimenti rapidi e fisici degli attaccanti svedesi. Nel secondo tempo ha mostrato un breve lampo di reazione, ma la pressione costante ha dissolto la sua disciplina. Arriva alla seconda giornata all’ultimo posto del Gruppo F e dovrà risolvere le gravi fragilità difensive per mantenere vivi i sogni di qualificazione.

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Olanda 2-2 Giappone

Gli uomini di Hajime Moriyasu hanno mostrato grande flessibilità tattica e tenacia, conquistando un 2-2 drammatico contro l'Olanda a Dallas. I Samurai Blue hanno tenuto testa agli olandesi in un match intenso, sfruttando la propria tecnica e le rapide transizioni per minacciare costantemente i giganti europei. Nonostante la pressione finale, la loro organizzazione in contropiede e la lucidità mentale hanno permesso di ottenere un pareggio che dà fiducia in vista dello scontro a Monterrey.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Tunisia (CT): gestione della crisi e ricostruzione della difesa

Dopo il pesante k.o. per 5-1 all’esordio con la Svezia, la Federcalcio tunisina ha esonerato l’allenatore Sabri Lamouchi. La guida tecnica ad interim deve ora ricostruire la fiducia e solidificare la difesa per tenere in vita il sogno tunisino.

Contro una Giappone più tecnico e veloce, apparso incisivo contro l’Olanda, errori individuali e marcature passive sarebbero fatali. L’allenatore ad interim deve subito abbassare il baricentro e ricompattare la difesa. I centrocampisti Ellyes Skhiri e Hannibal Mejbri non possono lasciare spazi tra le linee: devono chiudere gli intervalli, proteggere i centrali e marcare gli avversari in ritardo. In fase di possesso, meglio lanciare subito in verticale per alleggerire la pressione.

Giappone (Hajime Moriyasu): precisione in fase di finalizzazione e ampiezza costante

Hajime Moriyasu non deve stravolgere il fluido possesso palla che ha portato al 2-2 con l’Olanda, ma serve maggiore precisione in area per battere un avversario ferito. Dopo aver tenuto testa agli olandesi con rapide combinazioni, il Giappone non deve però affidarsi solo al centro contro un blocco basso.

Contro il guscio difensivo tunisino, appena rinforzato dopo le lacune della prima giornata, il centro sarà intasato. Per evitare di rimanere imprigionati in un possesso orizzontale, i Samurai Blu dovranno accelerare verticalmente il gioco e sfruttare la velocità di Takefusa Kubo e Kaoru Mitoma sulle fasce per allungare la difesa tunisina e servire assist di qualità.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della seconda giornata?

Notizie sulla Tunisia

Per restare in corsa, lo staff deve invertire rapidamente la rotta, puntando sui propri cardini tattici.

Il capitano Ellyes Skhiri avrà ancora una volta il compito di dirigere il centrocampo e di rafforzare una difesa finora troppo fragile. L’attenzione è sul centrocampo e sull’ultimo terzo di campo, dove la squadra deve migliorare solidità difensiva e rapidità nelle transizioni. I centrocampisti Anis Ben Slimane e Hannibal Mejbri premono per uno schieramento più compatto, mentre gli esterni Elias Achouri e il giovaneIsmaël Gharbi lottano per un posto da titolare, pronti a offrire contropiedi incisivi e a alleggerire la pressione sulla difesa.

Notizie sulla squadra giapponese

Hajime Moriyasu, invece, deve risolvere un rebus positivo: dopo il 2-2 all’esordio con l’Olanda, i Samurai Blue cercano conferme. L’infortunio di Kaoru Mitoma lo costringe a scegliere altri uomini, ma l’energia mostrata a Dallas resta la base su cui costruire.

Ao Tanaka guiderà il centrocampo, probabilmente affiancato da Kaishu Sano per creare una coppia di mediani resistente al pressing. In attacco la vera flessibilità: con Daichi Kamada confermato in regia dopo il gol all'88' contro l'Olanda, le ali Takefusa Kubo e Ritsu Doan possono allargare il gioco. In attacco, Ayase Ueda e Daizen Maeda si alternano per pressare alto e sfruttare la velocità.

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Tunisia-Giappone: i duelli chiave

Omar Rekik vs Ayase Ueda

Nonostante il crollo difensivo tunisino nella sconfitta per 5-1 contro la Svezia, Rekik è emerso come uno dei pochi punti positivi, siglando un imponente colpo di testa nel primo tempo su cross di Hannibal Mejbri. Per dare alle Aquile di Cartagine una chance di lottare a Monterrey, Rekik deve però archiviare l’episodio offensivo e concentrarsi sul consolidamento di una difesa in crisi, mantenendo una perfetta consapevolezza spaziale per evitare i costosi errori di comunicazione che hanno afflitto la loro partita d’esordio.

A metterlo alla prova sarà l’attaccante del Feyenoord Ayase Ueda, punto di riferimento del tridente di Hajime Moriyasu. Il Giappone ha mostrato carattere rimontando due volte l’Olanda e chiudendo 2-2; Ueda, dopo un esordio cauto a Dallas, vuole ora incidere di più in fase di gioco aperto. Ueda sa bloccare i difensori fisici e creare spazio per le seconde punte; Rekik dovrà restare concentrato e mantenere la linea compatta per impedirgli di girarsi e servire gli esterni.

Hannibal Mejbri vs Ao Tanaka

Cuore creativo del centrocampo tunisino, Hannibal Mejbri ha già brillato contro la Svezia con un assist millimetrico poco prima dell’intervallo. Contro il Giappone il suo impegno difensivo dovrà aumentare: dovrà alternare l’istinto offensivo a un lavoro di copertura, chiudendo gli spazi centrali in fase di transizione e bloccando le rapide combinazioni dei giapponesi.

A impostare il gioco sarà Ao Tanaka, ora chiamato a guidare il centrocampo nipponico dopo l’infortunio del capitano Wataru Endo. Insieme a Kaishu Sano, Tanaka ha già dimostrato di sapercontenere le transizioni olandesi. Se Tanaka avrà tempo e spazio per impostare, supererà facilmente le linee tunisine e servirà le ali Takefusa Kubo e Ritsu Doan, pronti a punire la difesa nordafricana.

Quali sono le combinazioni del Gruppo F?

Dopo la prima giornata il Gruppo F è già polarizzato: la seconda giornata diventa decisiva per entrambe. La Tunisia chiude il girone a zero punti (-4 di differenza reti) dopo il 5-1 subìto dalla Svezia, mentre il Giappone ne ha uno (differenza reti 0) grazie al 2-2 con l’Olanda.

Con Svezia e Paesi Bassi che si affrontano all'altra estremità della classifica, questo match è decisivo per le speranze di qualificazione.

Se il Giappone vince

I Samurai Blue salirebbero a 4 punti, avvicinandosi agli ottavi. A seconda dell’esito di Svezia-Paesi Bassi, potrebbe persino ambire al primo posto. In più, gli basterebbe un pareggio all’ultima giornata contro la Svezia per il passaggio del turno, mentre la Tunisia resterebbe a zero punti, quasi eliminata.

Se la Tunisia vince

Se la squadra di Sabri Lamouchi battesse il Giappone, salirebbe a 3 punti e si rilancerebbe in classifica, riaprendo il girone. Con tre punti in tasca, la Tunisia tornerebbe in corsa e avrebbe un vantaggio psicologico in vista dell’ultima sfida con l’Olanda. In questo scenario il Giappone resterebbe fermo a un punto, scivolando dietro i nordafricani e dovendo poi battere la forte Svezia nell’ultima giornata per sperare nel passaggio del turno.

In caso di pareggio

Un altro pareggio porterebbe il Giappone a 2 punti e darebbe alla Tunisia il suo primo punto, rimandando ogni decisione all’ultima giornata, che si preannuncia caotica e ad alto rischio. Un pareggio le lascerebbe entrambe in corsa, ma con margini ridotti. A quel punto il Giappone dovrebbe battere la Svezia per entrare nelle prime due, mentre la Tunisia, impegnata con l’Olanda, avrebbe bisogno di una larga vittoria per evitare complicati spareggi.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Tunisia, guidata da Sabri Lamouchi, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate e non ha ancora rivelato la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a breve.

Il Giappone, allenato da Hajime Moriyasu, non segnala infortuni o squalifiche, ma la formazione resta da definire. Aggiornamenti arriveranno prima del calcio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

La Tunisia è in cattiva forma: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell’esordio ai Mondiali del 15 giugno ha perso 5-1 contro la Svezia. In precedenza aveva perso 5-0 con il Belgio (6 giugno) e 1-0 con l’Austria (1° giugno). Gli unici risultati utili sono un 0-0 col Canada e un 1-0 su Haiti. In cinque match ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.

Il Giappone arriva da quattro vittorie e un pareggio: 2-2 con l'Olanda il 14 giugno, 1-0 sull'Islanda il 31 maggio, 1-0 sull'Inghilterra a Wembley a marzo e 1-0 sulla Scozia nella stessa finestra. A novembre 2025 hanno battuto la Bolivia 3-0, chiudendo il ciclo con sette gol fatti e due subiti.

Testa a testa

L'ultima sfida, il 17 ottobre 2023 in amichevole in Giappone, è finita 2-0 per i padroni di casa. Su quattro incontri il Giappone ha vinto tre volte. L’unica affermazione della Tunisia è l’amichevole del 14 giugno 2022, vinta 3-0 in Giappone. Il primo incrocio risale ai Mondiali 2002, quando il Giappone vinse 2-0 in Tunisia.

Classifica



