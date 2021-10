Tuğberk Tanrıvermiş a Goal: "Terim mi dice che sono il loro rappresentante in Italia"

Il tecnico della Primavera dello Spezia ricorda il suo passato alla Roma dove ha allenato il figlio di Totti, Cristian: "Non faccio paragoni".

Di anni ne ha solo 32 (compiuti lo scorso 3 ottobre), di passione per il suo lavoro ne possiede in quantità industriale: è questo il segreto di Tuğberk Tanrıvermiş, giovane tecnico della formazione Under 19 dello Spezia.

I liguri (attualmente impegnati nel campionato di Primavera 2) sono solo l'ultima tappa di una carriera che promette bene: nel curriculum è presente anche un periodo da allenatore in seconda di Fatih Terim al Galatasaray, prima della chance italiana con l'approdo alle giovanili della Roma.

Intervistato dai microfoni di Goal, Tuğberk Tanrıvermiş ha ammesso di essere onorato della considerazione che Terim nutre nei suoi confronti: di recente il santone degli allenatori turchi lo ha definito il loro 'rappresentante in Italia'.

"Ho imparato molto durante il mio lavoro e ho avuto la possibilità di applicarlo sul campo. Sono molto felice di questa opportunità. I miei presidenti, dirigenti, insegnanti e giocatori hanno dato un grande contributo al mio sviluppo. Certo, prima la Roma e ora lo Spezia, sono consapevole di rappresentare la comunità turca in Italia, come dice il mio maestro Terim. Vediamo quanto durerà questa avventura: in fondo sono un tifoso del Galatasaray e ho i miei obiettivi di carriera".

Alla Roma si è cimentato in un compito per nulla di secondo piano: allenare Cristian Totti, figlio della leggenda giallorossa.

"Cristian è un calciatore di talento. Ha piedi buoni, una grande qualità di tiro sia da lontano che da vicino. Come ho detto, non voglio fare paragoni, ma spero che continui a lavorare così e si diverta a giocare a calcio a prescindere dal livello".

Tuğberk Tanrıvermiş vanta anche la conoscenza di Thierry Henry e una profonda amicizia con Lukas Podolski.

"Ero nella stessa classe di Thierry Henry nel corso per il patentino UEFA Pro nel 2016. Il corso è durato 2 anni e abbiamo avuto l'opportunità di passare molto tempo insieme, anche fuori dal contesto lavorativo: siamo diventati amici intimi".