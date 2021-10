La rivincita di Tudor: da vice di Pirlo alla Juve alla chiamata di Setti, il suo Verona vola

Dopo 4 partite con Tudor in panchina, il Verona è ancora imbattuto: la squadra scaligera ha cambiato passo con il croato, dopo un avvio da incubo.

Otto punti conquistati, nessuna sconfitta e un attacco implacabile con dodici goal realizzati. Sono i numeri del Verona targato Igor Tudor. Sotto la guida del tecnico croato ha completamente cambiato passo, dopo un avvio al di sotto delle aspettative con le tre sconfitte di fila e una classifica da incubo dopo i primi 270'.

L'arrivo del'allenatore croato ha dato una scossa all'ambiente e alla squadra, che si è scrollata di dosso il torpone di inizio stagione causato dai passi falsi contro Sassuolo, Inter e Bologna ed è tornata a segnare a raffica e soprattutto conquistare punti e muovere la classifica.

Una vera e propria rivincita per Igor Tudor, che dopo l'esperienza da vice di Andrea Pirlo alla Juventus non vedeva l'ora di rimettersi in gioco e dimostrare di meritarsi una nuova opportunità in panchina.

"Ho deciso una cosa: non sarò mai più l’assistente di nessuno. Alla Juventus mi ha chiamato Pirlo. È andata così: c’era una lista con cinque nomi compilata dalla Juventus e Paratici ha lasciato a Pirlo la decisione. Lui ha scelto me" ha dichiarato il croato il 2 giugno scorso ai microfoni di Sportske Novosti.

Dopo l'esperienza all'Hajduk Spalato, prima nelle giovanili e poi in prima squadra, Tudor ha girato l'Europa prima di fare ritorno in Italia. Per il croato sono state importanti le esprienze al PAOK Salonicco in Grecia e alla guida di Karabukspor e Galatasaray in Turchia, prima della doppia chiamata dell'Udinese, allenato prima nel 2018 e poi nel 2019. Successivamente il ritorno a casa, all'Hajduk Spalato, prima del 'sì' alla Juventus e a Pirlo, ma nel ruolo di secondo.

Svincolato dopo l'esprienza in bianconero, Tudor attendeva con ansia una nuova chiamata. Una telefonata arrivata da Verona a metà settembre. Le sconfitte contro Sassuolo e Inter in casa e sul campo del Bologna hanno convinto il presidente Setti a interrompere il rapporto con Eusebio Di Francesco dopo poco meno di due mesi insieme e a puntare proprio su Tudor. Una decisione aspramente criticata, con il numero uno degli scaligeri accusato di aver messo alla porta l'ex Sassuolo, Roma e Cagliari dopo troppo poco tempo. Ma il campo ha dato ragione allo stesso Setti... e a Tudor.

Dopo il cambio in panchina, la reazione del Verona è stata veemente. Nella prima con il croato in panchina, gli scaligeri hanno superato con il risultato di 3-2 la Roma di José Mourinho, infliggendo ai giallorossi dello 'Special One' la prima sconfitta stagionale.

Successivamente sono arrivati i pareggi pirotecnici in trasferta contro Salernitana (2-2) e Genoa (3-3). Sia all'Arechi che a Marassi, il Verona è partito fortissimo ed è riuscito a portarsi sul doppio vantaggio, prima di subire la rimonta degli avversari. A Salerno non è bastata la doppietta di Kalinic per portare a casa i tre punti, mentre al 'Ferraris' è stato proprio il croato, rinato con Tudor, a regalare il pari in extremis all'Hellas dopo la doppietta di Destro.

Nel ritorno al 'Bentegodi', il Verona ha confermato di essere una squadra arcigna e difficile da affrontare. Nello scontro salvezza contro lo Spezia non c'è stata storia: gli scaligeri sono partiti ancora una volta col piede giusto e hanno concluso il primo tempo avanti di tre reti, firmate da Simeone, Faraoni e Caprari. Nella ripresa Bessa ha poi chiuso i conti per il poker finale.

3 - Il Verona ha vinto un incontro di #SerieA con quattro reti di margine per la terza volta nella sua storia: le precedenti contro il Bologna nel 1969 e contro il Catania nel 2014. Dilagante.#VeronaSpezia — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 3, 2021

Se in difesa Tudor dovrà ancora lavorare tanto registrare un reparto che oggi ha portato a casa il primo 'clean sheet' della stagione, la cura Tudor ha generato effetti positivi soprattutto in attacco. Kalinic e Simeone sono tornati a far goal con facilità e l'intera squadra ne sta traendo benefici.

I numeri parlano chiaro e confermano la svolta con il cambio di guida tecnica. Con Eusebio Di Francesco, l'Hellas aveva realizzato tre reti in tre partite, con una media di un goal ogni 90 minuti, mentre da quando è arrivato Tudor, la squadra veneta ha gonfiato la rete 12 volte, triplicando la media di segnature per match.

Statistiche che confermano il netto cambio di passo da quando alla guida del Verona c'è Igor Tudor. Gli scaligeri volano, il croato si sta prendendo la sua rivincita in un matrimonio iniziato come meglio non si potrebbe.