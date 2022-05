Tudor non è più l'allenatore del Verona: "Separazione consensuale"

La società scaligera annuncia l'interruzione consensuale del rapporto, Tudor spiega: "Non c'erano i presupposti per continuare". Ora Cioffi?

Era nell'aria da giorni, ora è ufficiale: Igor Tudor non è più l'allenatore del Verona. Nonostante l'ottima stagione appena conclusa le parti non hanno raggiunto un'intesa per continuare insieme. Ad annunciarlo è stata la società scaligera tramite una nota.

Tudor, oltre ai ringraziamenti di rito, ha spiegato i motivi che hanno portato alla separazione consensuale col Verona.

"Ci ho riflettuto a lungo, confrontandomi con il Presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso. Alla luce di ciò era giusto separarci".

Tudor, dopo l'esperienza alla Juventus come vice di Andrea Pirlo, era subentrato a metà settembre sostituendo Eusebio Di Francesco e ha condotto il Verona al nono posto e sfiorando il record di punti in Serie A. ora però le strade col Verona si dividono. In attesa di una nuova avventura.

Il sostituto del croato, come riportato da 'Sky Sport', potrebbe essere Gabriele Cioffi: pronto un biennale per il tecnico che pochi giorni fa si è separato dall'Udinese.