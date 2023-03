Tudor snobba la Serie A: "Gli inglesi comprano dal Lorient, non in Italia"

L'allenatore del Marsiglia attacca il campionato italiano: "Non è al livello della Ligue 1, se lo Spezia giocasse col Reims perderebbe di tanto".

È un Igor Tudor senza freni quello intervistato da L'Equipe: l'allenatore del Marsiglia ha rilasciato dichiarazioni dure, con l'obiettivo di nobilitare il campionato francese, a detta di molti non al livello dei cugini inglesi, spagnoli, tedeschi e, soprattutto, italiani.

Nel corso dell'intervista Tudor, che sta facendo bene con l'OM, trascinato dai goal di Alexis Sanchez, ceduto senza troppi rimpianti dall'Inter alla fine della scorsa stagione, ha attaccato molto duramente la Serie A, campionato in cui ha giocato e allenato fino all'anno scorso.

"Qui c'è il Psg, che in Italia non ha equivalenti, perché oggi è sopra Inter o Juve . Poi ci sono tre o quattro squadre che, in termini di rosa, possono avere più qualità in Italia, rispetto ai pari francesi. Ma dal sesto all'ultimo posto qui sono più forti. Se domani c'è Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vince con largo margine; Reims contro La Spezia, il Reims vince con largo margine. Quando tu vai a giocare a Reims, vedi tre o quattro giocatori che vorresti portare con te, stessa cosa a Strasburgo, mentre se sono l'Inter e gioco a Empoli o La Spezia, non prendo nessuno. In Italia c'è un gap che in Francia non trovi."

L'attacco alla Serie A è anche sul livello di intensità del campionato. Secondo Tudor, ex allenatore di Verona e Udinese ed ex vice di Pirlo alla Juventus, non c'è storia, la Ligue 1 è superiore.