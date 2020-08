Tuchel in panchina infortunato: il tecnico del PSG assiste alla finale da seduto

Il tecnico del PSG, Tuchel, costretto a seguire da seduto anche la finale di Champions League. Colpa di un infortunio rimediato ad inizio agosto.

Quella che sta vivendo Thomas Tuchel è la partita più importante della sua carriera. Dopo aver vinto tanto sulla panchina del , allo stadio Da Luz di Lisbona si gioca, contro il , la possibilità di portare per la prima volta il club parigino in vetta all’Europa.

Come già successo per tutte le partite della ‘Final Eight’, anche in finale di il tecnico tedesco sta guidando la sua squadra praticamente ‘da seduto’.

Questo perché lo scorso 6 agosto, nel corso di una seduta di allenamento, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra con frattura del quinto metatarso.

A svelare allora le condizioni di Tuchel fu il PSG attraverso un comunicato ufficiale.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — (@PSG_inside) August 7, 2020

L’infortunio, che è stato di quelli tutt’altro che banali, ha ovviamente costretto il tecnico tedesco a lavorare in condizioni non ottimali nelle ultime settimane e ormai, le immagini che lo ritraggono arrivare allo stadio in stampelle, per poi seguire la partita seduto su un grosso portavivande sono diventate consuetudine.

Da seduto, è stato costretto a vivere le partite contro (nei quarti di finale del torneo) e (in semifinale), ma la cosa non gli ha evidentemente impedito di dare ai suoi uomini le indicazioni giuste per spingersi fino all’atto finale della Champions League.