Tuchel, esordio negativo con il Chelsea: solo 0-0

Il Chelsea non riesce a riprendersi, rimanendo a metà classifica: Tuchel ha bisogno di tempo, ma i Blues sono in una difficile situazione.

Nessuno, o quasi, pretendeva che Thomas Tuchel potesse stravincere la prima gara sulla panchina del . Appena arrivato, il tecnico dei Blues dovrà plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza nelle prossime settimane. Ma il tempo già stringe.

L'esordio di Tuchel sulla panchina del Chelsea non ha portato come ovvio effetti immediati, con uno 0-0 interno contro il Wolverhampton che ha portato i tifosi ad avere i primi dubbi sull'ex allenatore di e . Certo, troppo presto, ma l'esclusione di Mount pesa.

Il 22enne è partito dalla panchina nella gara di Stamford Bridge, con Jorginho titolare: Mount è entrato solamente nell'ultima fase della gara, provando a dare una scossa ai suoi compagni, ma nonostante le buone giocate nel quarto d'ora finale, il risultato non si è schiodato dallo 0-0.

Altre squadre

Per il Chelsea trenta punti in classifica dopo il pareggio contro il Wolverhampton, con un punto e mezzo di media a gara fin qui: nelle ultime cinque gare una sola vittoria e quello score da zero successi contro le big, ai tempi di Lampard, che pesa fortemente sull'annata dei londinesi.

La vetta è lontana undici punti e le ambizioni del Chelsea di lottare dopo anni per il titolo sembrano allontanarsi sempre più, ma rimane comunque a galla per un posto in , vista la continua bagarre e i vari avvincendamenti nelle posizioni di testa.

Tuchel avrà la possibilità di cominciare a far sorridere nuovamente i tifosi con un'altra gara interna, contro il : gli ospiti vengono però da tre successi nelle ultime cinque gare, una delle quali ad Anfield contro il . Chelsea sì favorito, ma ancora debole mentalmente per poter essere sicura di poter rinascere proprio contro il team Dyche.