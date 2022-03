Tuanzebe, il rinforzo del Napoli che non si è ancora visto: fuori da tre mesi

Doveva essere l'erede di Manolas, ma l'avventura di Tuanzebe al Napoli finora è un grande punto interrogativo. Arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Manchester United per sostituire almeno numericamente il difensore greco, finora in campionato ha giocato appena dieci minuti.

L'unica presenza di Tuanzebe in Serie A infatti ad oggi resta quella nel finale di gara contro la Sampdoria dello scorso 9 gennaio mentre quattro giorni dopo ha giocato per intero, supplementari compresi, la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina che ha sancito la prematura eliminazione del Napoli.

Da allora di Tuanzebe si sono letteralmente perse le tracce soprattutto a causa di una fastidiosa lombalgia, problema che lo ha tenuto fuori dall'elenco dei convocati per un mese e mezzo da inizio febbraio a metà marzo.

Nell'ultima gara contro l'Udinese ecco finalmente il ritorno in panchina, seppure senza subentrare. Ma l'ipotesi di una conferma al termine della stagione a questo punto sembra altamente improbabile.