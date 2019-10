Troppo rumore: niente match del Friburgo dopo le 20 o nel primo pomeriggio

Residenti contro il nuovo stadio costruito nel proprio quartiere: in certi orari avrebbe bloccato il riposo giornaliero degli stessi.

Ottanta milioni di euro per il nuovo stadio, che verrà utilizzato dalla prossima stagione. Un progetto grandioso per portare in alto il . Peccato che nell'impianto aperto al pubblico dal 2020, non si potrà giocare in casa nè in notturna, nè nel primo pomeriggio.

Assurdo quello che sta capitando in seguito alla decisione prea dal tribunale amministrativo della regione del Baden-Wurttemberg, in cui Fribugo è di fatto la quarta città più grande. Rumore eccessivo durante le partite, residenti del quartiere di Mooswald sul piede di guerra. E vincenti.

Sì perchè i cittadini nell'area del nuovo stadio del Friburgo si sono rivolti alle autorità preoccupati per il caos che si sarebbe generato durante i momenti di riposo giornaliero. In questo modo le partite saranno giocate durante la settimana, il sabato prima delle 20 o la domenica tra le 9 e le 13 o tra le 15 e le 20.

Dopo aver lottato per evitare la costruzione dello stadio e aver perso, stavolta i residenti sono almeno riusciti a vincere la lotta per l'orario delle gare. Il fascino delle gare notturne dovrà dunque essere ridotto per forza di cose in virtù di quanto deciso.

Costantemente altalenante nelle ultime stagioni, il Friburgo si trova attualmente al sesto in a pochi passi dalla vetta. L'obiettivo minimo sembra essere quello di raggiungere l' , magari migliorando il settimo posto del 2017 e il quinto del 2013.

Nel 1995 la posizione più alta del Friburgo in Bundesliga: allora arrivò terzo dietro e , per soli tre punti di distanza dalla vincitrice del torneo. Difficile possa ricapitare, ma con gli investimenti e il nuovo stadio, patron Fritz Keller ci crede veramente. Nonostante le problematiche di orario e lotta nel quartiere.