Non c'è storia tra Real Madrid e Shakhtar: Ancelotti travolge De Zerbi, manita dei Blancos

Nella sfida tra allenatori italiani, Ancelotti stravince la sfida contro De Zerbi: il suo Real Madrid ha superato col risultato di 5-0 lo Shakhtar.

Una sfida a senso unico, un match senza storia. In terra ucraina è andato in scena un vero e proprio monologo nello scontro tra due allenatori italiani, Roberto De Zerbi e Carlo Ancelotti. Ad aggiudicarsi la sfida - senza lasciar spazio a repliche - è stato l'allenatore del Real Madrid. I 'Blancos' si sono imposti con un nettissimo 5-0 in casa dello Shakhtar Donetsk dell'ex allenatore del Sassuolo, nel campo neutro di Kiev. Un risultato larghissimo, che conferma la netta superiorità mostrata in campo nel corso dei 90 minuti di gioco.

"Non lasceremo la palla nemmeno al Real Madrid" aveva dichiarato De Zerbi dopo la qualificazione ai gironi di Champions League.

Eppure, la sfida contro i 'Blancos' di Ancelotti si è rivelata un flop su tutti i fronti. L'ex allenatore del Milan ha stravinto sotto tutti i punti di vista: del risultato, con il 5-0 che parla chiaro, del gioco, con il 57% del possesso palla in favore del Real Madrid, e dei numeri, con 18 tiri a 5 in favore delle 'Merengues'.

Nonostante qualche passo falso nell'ultimo periodo, l'impatto del Real Madrid sul match è di quelli devastanti. Le 'Merengues' ci mette un po' a sbloccare il risultato, ma solo per scarsa precisione nella trequarti avversaria. Nel primo tempo, la formazione spagnola macina gioco, crea occasioni ma non riesce a trovare il varco giusto. Poi l'autorete di Kryvtsov al 37' regala il vantaggio ai 'Blancos' e spiana la strada alla squadra di Ancelotti verso il successo.

Nella ripresa, le 'Merengues' passeggiano all'Olimpyskiy di Kiev: brilla la stella di Vinicius Junior, che è straripante e ha vita facile grazie al suo talento cristallino tra le maglie della difesa ucraina, mentre ci pensano Rodrygo e Benzema a rendere la vittoria rotondissima e aumentare il divario.

Si conferma, dunque, il trend negativo di De Zerbi contro Ancelotti: in quattro incroci, l'allenatore bresciano ha conquistato appena un punto contro il rivale. I due si sono affrontati in precedenza in tre occasioni, nelle sfide tra Sassuolo e Napoli, prima di ritrovarsi questa sera in Champions League. Ancelotti stravince lo scontro tra due generazioni di tecnici: colui che ha fatto da precursore alla filosofia di De Zerbi 'incarta' senza troppi patemi il suo 'allievo', che dovrà lavorare ancora tanto per trovare la quadra superare il suo 'maestro'.