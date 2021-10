Troppi insulti, Bruce pensa al ritiro: "La mia famiglia è preoccupata per me"

L’ex tecnico del Newcastle, Steve Bruce, ha ammesso di pensare al ritiro: “Dicevano che ero un grosso spreco di spazio, un incapace”.

L’avventura alla guida del Newcastle che si è chiusa nei giorni scorsi dopo un inizio di stagione complicato, potrebbe essere l’ultima di Steve Bruce da allenatore.

Il ritiro potrebbe arrivare a soli 60 anni e dopo aver superato il traguardo delle mille panchine. Alla base della sua decisione non ci sarebbe la delusione per il modo in cui si è interrotta la sua ultima esperienza, bensì il modo in cui si è sentito trattato dai sostenitori dei Magpies negli ultimi due anni.

A confermarlo è stato lo stesso Bruce in un intervista al ‘Telegraph’.

“Penso che questo potrebbe essere il mio ultimo lavoro. Non si tratta solo di me stesso, quanto successo ha colpito tutta la mia famiglia e non posso ignorarlo. Sono stati preoccupati per me, soprattutto mia moglie Jan. Lei è una donna straordinaria, una moglie, madre e nonna fantastica che ha dovuto affrontare la morte dei miei genitori, il fatto che i suoi non stessero bene e si è anche dovuta preoccupare per me, per ciò che ho passato negli ultimi due anni”.

L’ex difensore del Manchester United non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi del Newcastle.

“Quando sono arrivato pensavo di poter gestire tutto ciò che mi veniva detto, ma è stata molto, molto dura. Non mi hanno mai voluto veramente, la gente voleva che fallissi, dicevano che ero inutile, un grosso spreco di spazio, una stupida testa di cavolo incapace dal punto di vista tattico e non solo. E’ stato così fin dal primo giorno. Quando facevamo buoni risultati dicevano che giocavamo male e che ero solo fortunato”.

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, parlando a ‘Sky Sports News’, ha voluto difendere il suo collega.