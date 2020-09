Troppi infortuni, Checchin si ritira a 23 anni: "Medici incompetenti"

Con la maglia del aveva collezionato quattro presenze in nella stagione 2015-16, ma la carriera di Luca Checchin si è interrotta a soli 23 anni a causa dei ripetuti problemi al piede destro.

L'ormai ex giocatore si è sfogato sui social spiegando la decisione maturata e puntando il dito contro il personale medico:

"Una settimana fa ho deciso definitivamente di appendere le scarpe al chiodo. Una scelta alla quale ho riflettuto molto. Negli ultimi tre anni ero provato dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale. Era una continua sofferenza ma ho sempre rimandato perché ero molto bravo in quello che facevo e avevo l’ambizione di ritornare ad alti livelli. Solo adesso ho la consapevolezza di fare la cosa giusta. Prendo questa decisione a causa delle condizioni fisiche disastrose in cui versa il mio piede destro, che non solo non mi permettono più di essere competitivo ad alti livelli, ma non mi lascia svolgere attività sportive amatoriali senza dolore. Una brutta distorsione nel 2017 al termine di una buona stagione a 19 anni che mi stava rilanciando nel calcio in cui ho sempre amato giocare, a causa dell’incompetenza, la superficialità e la malizia di diverso personale medico e calcistico si è trasformato in un danno permanente".