Troppi giocatori 'prestati' alle prime squadre: rinviata Inter-Genoa primavera

e sono due delle società di che nelle ultime settimane hanno dovuto subire le maggiori ripercussioni causa Coronavirus. Non soltanto nelle prime squadre.

Le due primavere infatti dovevano affrontarsi il 20 ottobre alle ore 15, nel match valido per la quarta giornata di campionato. Partita che è stata rinviata.

Il Genoa ha dato annuncio della decisione sul proprio sito ufficiale. Il motivo è la mancanza di giocatori disponibili, tra contagi e diversi 'prestiti' alle prime squadre.

"La Lega Serie A ha disposto il rinvio ufficiale a data da destinarsi della gara tra Inter e Genoa valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1 TIM. La gara era inizialmente prevista in posticipo martedì 20 ottobre alle ore 15. Un’altra settimana senza giocare, dunque, dopo il fine settimana di stop. Per i Grifoncini l’ultimo match disputato resta quindi il derby vinto al Begato 9 Stadium. Non si tratta però di un fermo assoluto dell’attività. Molti dei ragazzi delle due formazioni giovanili di Genoa e Inter, infatti, sono stati chiamati a rimpolpare le fila delle rose a disposizione dei tecnici Maran e Conte, alle prese con l’emergenza sanitaria".