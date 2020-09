Troppi giocatori contagiati: l’Al-Hilal fuori dalla Champions Asiatica

L’Al-Hilal non potrà continuare il suo cammino nella Asiatica. A fermare la squadra saudita, che tra l’altro era campione d’Asia uscente, è stato il Covid.

All’interno della rosa guidata da Razvan Lucescu è scoppiato un vero e proprio focolaio ed il fatto che attualmente siano ben quindici i giocatori positivi, ha negato la possibilità di convocare per la sfida contro lo Shabab Al Ahli, il numero minimo di giocatori consentito.

L’Al-Hilal, compagine nella quale milita anche Sebastian Giovinco, ha presentato la sua formazione ufficiale per la partita in programma in serata, ma l’emergenza è tale da costringere il tecnico a disegnare un undici titolare con ben tre portieri (due sarebbero stati ovviamente schierati come giocatori di movimento).

La AFC, la Confederazione Calcistica Asiatica, preso atto della situazione ha deciso che l’Al-Hilal va considerato eliminato dal torneo.

🇸🇦 Al Hilal are deemed to have withdrawn from the #ACL2020 after not being able to name the required 13 players for Group B match against 🇦🇪 Shabab Al Ahli!https://t.co/27cH1Bo2aM