Troppi falli dell'Espanyol: De Laurentiis furioso con l'arbitro

Il presidente, che ha seguito la partita dalla panchina, si è alzato per protestare con gli arbitri a causa dei troppi falli.

Alta tensione a Castel di Sangro dove di amichevole, tra Napoli ed Espanyol, c'è stato ben poco. Gli spagnoli infatti hanno interpretato la gara molto seriamente. Forse troppo.

Già nei primi minuti tanti gli interventi al limite da parte dei giocatori della squadra spagnola. A farne le spese prima Di Lorenzo e poi Lozano, rimasto a lungo dolorante a terra toccandosi la schiena.

A quel punto Aurelio De Laurentiis, che ha assistito alla partita seduto in panchina, si è improvvisamente alzato dirigendosi verso uno dei guardalinee per protestare.

Prima dell'intervallo, poi, il presidente del Napoli è entrato in campo mentre le squadre raggiungevano gli spogliatoi, parlando direttamente con l'arbitro della gara che comunque nel finale di tempo aveva ammonito due calciatori spagnoli cercando di calmare gli animi.

Oltre a De Laurentiis anche i giocatori del Napoli hanno protestato per l'eccessiva foga messa in campo dagli avversari in quella che doveva essere un'amichevole.