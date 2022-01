Troppi casi di Covid nel Bologna, la AUSL blocca la sfida con l'Inter

Il Covid continua a mettere a repentaglio il regolare proseguimento della Serie A. L'alto numero di positivi nel Bologna ha portato la AUSL a fermare la squadra rossoblù.

Per questo motivo la squadra di Mihajlovic non scenderà in campo contro l'Inter in quella che sarebbe dovuta essere la prima partita del 2022 per entrambe le squadre.

A spiegare la decisione è Paolo Bordon, direttore della Ausl.

“Oggi ho parlato con l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci e con il medico della squadra. La situazione è così complessa da non poter garantire il rispetto della “bolla”."

Il Bologna sarà costretto a saltare anche l'incontro calendarizzato per domenica 9 gennaio in casa del Cagliari alle 14:40.

Questo il comunicato diramato dalla società rossoblù.

"Il Bologna Fc 1909 comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna ha disposto quanto segue: “L’isolamento per giorni 7/10 degli atleti risultati positivi ai test eseguiti nei giorni scorsi e comunque fino alla risoluzione dei sintomi, con prova di negatività a un test diagnostico, come previsto dalla normativa vigente; la stretta sorveglianza sanitaria e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 per tutti i soggetti vaccinati con ciclo completo negli ultimi 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che abbiano eseguito la dose vaccinale di richiamo (booster); la quarantena domiciliare per giorni 5, fino 09/01/2022, più test per tutti i componenti del gruppo squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni; la quarantena domiciliare per giorni 10, fino al 13/01/2022, più test per tutti i soggetti non vaccinati con ciclo completo. Per tutto quanto sopra ne consegue che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022 e comunque per ognuno dei componenti valgono le suddette prescrizioni fino alla risoluzione completa dei relativi provvedimenti”.

Il Bologna Fc 1909, alla luce di tali disposizioni, ha inoltrato alla Lega Serie A la richiesta di rinvio delle gare Bologna-Inter, in programma domani, e Cagliari-Bologna, in programma domenica.

Si tratta della quarta gara bloccata sulle dieci previste per la 20esima giornata. Oltre alla sfida tra felsinei e nerazzurri sono state coinvolte anche Verona-Salernitana, Atalanta-Torino e Fiorentina Udinese.