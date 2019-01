Troppe serate al casinò per Harit: lo Schalke 04 lo esclude dal ritiro invernale

Il marocchino Harit dello Schalke 04 escluso dal ritiro invernale. Troppe le serate al casinò. La società vorrebbe cederlo, valutazione 25M.

Il calcio non sembra essere la priorità del 21enne marocchino Amine Harit, giocatore di proprietà dello Schalke 04. Per questo motivo la società tedesca sta seriamente pensando di cedere il giocatore nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2021.

Harit, protagonista in negativo anche in passato a causa di una condanna a 4 mesi per omicidio stradale a Marrakech, è stato escluso dal ritiro invernale della squadra che si sta svolgendo a Benindorm in Spagna.

#Tedesco über @Amine_000: Amine hat Trainingsrückstand und im Medicos einen Reha-Trainer, der sich um ihn kümmert. Es ist wichtig, dass man die Situation bei jedem Spieler einzeln betrachtet. Bei Amine ist die Sehne beteiligt und die Verletzung etwas langwieriger. #S04 #Benidorm pic.twitter.com/NHFMNzU5bc L'articolo prosegue qui sotto — FC Schalke 04 (@s04) 4 gennaio 2019

Il motivo? Ufficialmente a causa di una lesione muscolare. Realmente, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a causa dell'eccessiva frequentazione dei casinò tedeschi. Ne è una dimostrazione la circostanza che altri giocatori infortunati non hanno comunque lasciato la località iberica.

Il diretto interessato, prima della partenza per il ritiro, avrebbe promesso di smetterla e di autosospendersi dalla frequentazione. La società però non sembra avergli creduto e per il momento lo ha rispedito a casa. Ed avrebbe anche intenzione di venderlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Nella stagione in corso ha collezionato 12 presenze ed un goal in Bundesliga. 4 presenze e nessuna segnatura in Champions League.