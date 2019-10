Troppe critiche, Pioli difende Suso: “No a processi mediatici, siamo un gruppo unito”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla alla vigilia della sfida contro la Roma: "Quarto posto? Vinciamole tutte e poi si vedrà".

L'esordio di Stefano Pioli sulla panchina del non è stato quello auspicato: un 2-2 in casa con il arrivato in pieno recupero. I segnali positivi in campo però ci sono stati, e sono quelli che il tecnico spera di rivedere anche nella trasferta contro la .

Il tecnico rossonero, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato quanto importante sia stato lavorare per la prima volta con il gruppo al completo.

"E’ stata una settimana utile perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerci bene. Sono state buone giornate di lavoro, ho visto la voglia giusta. Adesso dobbiamo avere il giusto approccio alla partita, dobbiamo riuscire a mettere in campo le cose sulle quali abbiamo lavorato”.

Nell’ultima settimana a finire sul banco degli imputati è stato Suso. Sono stati molti coloro che via social hanno criticato il rendimento dell’esterno iberico.

“Noi non prendiamo parte a processi mediatici, il nostro è un gruppo coeso e unito. Lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, vogliamo essere squadra e questo vuol dire sacrificarsi per il proprio compagno. Se un giocatore viene colpito, allora si colpisce tutto il Milan. Dobbiamo essere positivi, non facciamo prenderci da isterismi”.

Dal Milan tutti si aspettano un cambio di marcia.

“Vogliamo essere una squadra con idee chiare, dobbiamo essere positivi e analizzare bene cosa abbiamo fatto contro il Lecce. A Milanello si respira l’aria giusta, vogliamo dimostrare che possiamo fare bene”.

La sfida con la Roma non è certamente tra le più facili.

“Abbiamo lavorato con determinazione, ci siamo preparati bene. Sappiamo che affronteremo una squadra che ha perso una sola partita e che è forte. Troveremo un avversario determinato che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, ma alle volte è in situazioni come queste che i giocatori si compattano. Dovremo essere più determinati di loro”.

Il tecnico del Milan non vuole che la giovane età media del suo gruppo rappresenti un alibi.

“Ad inizio stagione sono state fatte delle scelte, sono stati presi giocatori da Milan. I giovani sono quelli dal 2000 in su, noi abbiamo elementi con 23 o 24 anni. Donnarumma è un ’99, ma ha più di 100 presenze con il Milan, è un giocatore esperto, uno dei leader. Leao è forse il più inesperto, è al primo anno in , ma gli altri ragazzi hanno esperienza, non è solo una questione di età. Domani voglio vedere dei miglioramenti”.

Pioli non si è sbilanciato sulle scelte che farà in attacco.

“Contro il Lecce ho messo in campo quella che ritenevo essere la squadre migliore ed è quello che farò sempre. Leao e Piatek hanno caratteristiche diverse, potrò sfruttarle di volta in volta. Possono anche giocare insieme, tutto sta nel trovare i giusti equilibri. Non dimentichiamo che sono importanti anche i giocatori che vanno in panchina. Calhanoglu? Ha grandi qualità, con il Lecce mi è piaciuto non solo per il goal, ma anche per l’intensità che ha messo”.

Pioli non crede che il Milan sia escluso dalla lotta per il quarto posto.

“Un anno fa, a questo punto della stagione, il Milan era quarto. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e provare a vincerle tutte, poi si vedrà cosa accadrà”.

Il tecnico rossonero si è soffermato su Caldara e Rebic.

“Caldara non sta ancora benissimo. Ha disputato un tempo con la Primavera e ieri aveva ancora un po’ di dolore al tendine. Speriamo di averlo presto a disposizione. Rebic può fare meglio, ha tutte le qualità per far bene, mi aspetto un contributo superiore da lui”.

Paquetà ha volte dà ancora l’impressione di essere troppo fine a se stesso.

“Con il Lecce ha fatto due o tre movimenti importanti in smarcamento, quando ha la palla mi aspetto che riesca a finalizzare un po’ di più. E’ un centrocampista, da lui dobbiamo quindi aspettarci intensità”.

Maldini, parlando del Milan, ha spiegato come non ci si può permettere di aspettare anni per tornare ad essere competitivi.

“Tutti sanno quali sono le ambizioni del Milan, non possiamo aspettare dieci anni. Sappiamo di poter far bene, Maldini ha parlato con lucidità. Dobbiamo lavorare bene e confermare quanto di buono fatto con il Lecce, siamo il Milan e domani dobbiamo giocare una partita convinta contro la Roma. Ibrahimovic un sogno? Io penso solo ai giocatori che ho a disposizione. Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora, il fatto che non abbiamo vinto con il Lecce lo conferma”.

Il tecnico rossonero per ora ha escluso la possibilità di vedere Biglia e Bennacer insieme.

“Dovremmo cambiare alcune posizioni e al momento questa è una cosa che non voglio fare. Serve continuità. Bennacer è un buonissimo giocatore, ha buone qualità e punto su di lui. Presto avrà la sua occasione”.

Nonostante le critiche, Suso resta un punto fermo per il Milan.