Triplo guaio per il PSG: Icardi, Thiago Silva e Kurzawa infortunati

Il PSG perde altre tre pedine nella finale di coppa contro il Lione: problemi fisici per Kurzawa, Mauro Icardi e Thiago Silva.

Non è un momento fortunato per il dopo il lungo stop dettato dall'emergenza sanitaria: dopo aver perso per un serio infortunio la stella Mbappé, il colosso francese deve contare altri tre infortuni durante la finale di coppa contro il .

Il primo ad andare ko allo Stade de France è stato proprio Mauro Icardi, sostituito dopo un'ora scarsa di gioco per un problema alla gamba destra, subito fasciata dallo staff medico. Un altro guaio per Tuchel, che con ogni probabilità dovrà fare a meno anche di Mbappè in attacco in occasione della sfida di Champions contro l'.

L'allenatore rischia di perdere anche Thiago Silva e Kurzawa, entrambi sostituiti durante la finale di Coppa di Lega: il terzino è uscito toccandosi la coscia destra, mentre l'ex è stato sostituito in via precauzionale per evitare problemi più seri a causa di precedenti fastidi muscolari.