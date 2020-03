Triplete Inter: i giocatori che non vi ricordate di quell'impresa

Da David Suazo ad Amantino Mancini: 'tecnicamente' pure loro hanno vinto il Triplete con l'Inter nella stagione 2009/2010.

Troppo semplice nominare Diego Milito o Wesley Sneijder quando si parla del Triplete vinto dall'. Più complicato, invece, ricordarsi tutti i giocatori che 'tecnicamente' hanno fatto parte della stagione 2009/2010 nerazzurra e che quindi possono vantare il 'Treble' in bacheca.

Ovviamente si tratta di giocatori che in quel 2010 hanno giocato poco o niente, altri invece che dopo aver recitato piccole scene nella prima parte della stagione, vennero ceduti nel gennaio del 2010, a metà annata.

Si parte da un livello facile, soprattutto per i tifosi nerazzurri. Ricardo Quaresma, voluto fortemente da Mourinho nella stagione precedente, ha giocato sprazzi anche nella stagione del Triplete, ma senza incidere più di tanto. Per lui 11 presenze in campionato e zero goal in campionato.

Passiamo poi a Marko Arnautovic, che arrivò all'Inter da grande prospetto, ma che nella stagione del Triplete mise insieme 3 spezzoni in campionato. I tifosi della squadra nerazzurra lo ricordano più per i festeggiamenti a Madrid dopo la vittoria in che per le prestazioni in campo.

Patrick Vieria, invece, non figura in nessuna foto dei festeggiamenti del Triplete dell'Inter, e proprio per questo qualcuno si è scordato magari che il francese di quella squadra ha fatto parte. Un goal in campionato, contro il , prima di passare al nel mese di gennaio.

Stessa sorte per altri due giocatori, venduti nel mercato di riparazione di gennaio: David Suazo e Amantino Mancini. Il primo ceduto in prestito al Genoa, il secondo al . Ufficialmente anche loro hanno vinto i tre titoli dell'Inter nel 2010.

Tra i più giovani, invece, sicuramente da menzionare Rene Krhin, che in quell'anno si affacciava per la prima volta in prima squadra e debuttò in campionato contro il .

Presenti in rosa anche altri giovani (a quell'epoca) come Denis Alibec, Alen Stevanovic, Giulio Donati, Lorenzo Crisetig e Vid Belec.

Menzione "speciale" per Paolo Orlandoni, terzo portiere dietro a Julio Cesar e Francesco Toldo. A Madrid anche lui alzò nel 2010 la Coppa più famosa e ambita d'Europa...